Guaidó pide a la Fuerza Armada expulsar a "grupos irregulares" de Venezuela - Runrun

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Guaidó pide a la Fuerza Armada expulsar a “grupos irregulares” de Venezuela

Redacción Runrun.es2 septiembre, 20191min13

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EL PRESIDENTE INTERINO, JUAN GUAIDÓ, pidió a la Fuerza Armada a expulsar de Venezuela a grupos irregulares, como la guerrilla colombiana del ELN, “en defensa de la soberanía” del país.

“¿Están contentos de que sigan actuando libremente en la frontera estos grupos irregulares? (…) La invitación es a que ejerzamos soberanía, a que expulsemos a los grupos irregulares de Venezuela, la invitación es realmente a hacer respetar la soberanía nacional”, manifestó en una rueda de prensa.

Guaidó insistió en que “la dictadura” de Nicolás Maduro “ampara” y “financia” a “estos grupos de narcoterroristas”.

Asimismo, rechazó que el gobierno de Maduro culpe a Colombia del rearme recientemente anunciado por exlíderes de las FARC y dijo que, por el contrario, el gobierno de Maduro es el responsable de ello, porque, a su juicio, este grupo guerrillero hace vida en Venezuela.

Con información de EFE

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