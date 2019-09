Oscar Faría, el empresario vinculado al chavismo que compró un avión de Jeffrey Epstein - Runrun

Oscar A. Faría, esposo de la Miss Venezuela 1997 Veruska Ramírez y señalado de tener vínculos con el chavismo, fue el empresario venezolano que en 2013 adquirió el avión bimotor Gulfstream G II que le pertenecía a Jeffrey Epstein, el multimillonario estadounidense acusado de tráfico y abuso sexual de menores, encontrado muerto en su celda del Centro Penitenciario Metropolitano en Manhattan el 10 de agosto de 2019.

Como casi todo que tiene que ver con Epstein, la venta de su avión a un misterioso y políticamente conectado venezolano está rodeado por la controversia, según un trabajo publicado por El Nuevo Herald.

Epstein utilizó una empresa fantasma, Hyperion Air Inc., para vender su avión bimotor Gulfstream G II a otra empresa fantasma, Starbridge Landing Inc., a finales del 2013.

El uso de compañías fantasma por parte de los ultra ricos para este tipo de transacciones generalmente no causa sorpresa. Delaware, Florida y otros estados casi permiten el anonimato en los registros corporativos.

Pero Faría, quien adquirió el avión de Epstein, tiene vínculos con personas poderosas en Venezuela, cuyo gobierno es blanco de sanciones internacionales. El empresario forma parte de la creciente población venezolana en Miami, concentrada en Doral y en otras zonas aledañas, reseña El Nuevo Herald.

Pese a haber registrado al menos 16 empresas en Florida, Faría, por su propia admisión, lleva a cabo la mayor parte de sus negocios en países en desarrollo como Paraguay, Mozambique y Guinea-Bissau.

Faría dijo que compró el avión a través de un corredor de la firma Equus Global Aviation llamado Gary Anzalone y que no sabía que el avión pertenecía a Epstein, a quien dijo que nunca había conocido.

“Nunca lo conocí”, dijo sobre Epstein en una entrevista telefónica. “Ni siquiera sé quién es él. Sé que es alguien de Bill Clinton, o de alguien de Bill Clinton. Me lo dijo Gary Anzalone, quien me consiguió el avión“.

Anzalone se negó a brindar comentarios, citando la privacidad del cliente.

Faría no pudo recordar el precio, diciendo recordar solo que pagó en exceso y que en unos años fue vendido por sus partes en lugar de asumir el costo de reparar una turbina. El empresario publica fotos del avión en su página pública de Instagram.

Faría, cuyo centro de operaciones está en Miami, dijo que es dueño de un negocio de aceite de palma en África, y que juega un papel aún más importante en el desarrollo del equipo nacional de fútbol en Guinea-Bissau, pese a que Estados Unidos cerró su embajada en ese país en 1998. Está casado con la reina de belleza Veruzhka Ramírez, quien ganó la corona de Miss Venezuela en 1997 y cuya popular página de Instagram tiene casi medio millón de seguidores.

Los registros de la FAA comprados por McClatchy y el Miami Herald muestran que Faría solicitó a la agencia un Certificado de Aeronavegabilidad de Exportación el 7 de agosto de 2014, para enviar el avión a Venezuela. Obtuvo el certificado 19 días después.

Epstein había sido el único propietario desde que compró el elegante avión negro en 1994, remodelando el interior a principios del 2007, para cuando enfrentaba un juicio que condujo a un castigo inusualmente leve en medio de acusaciones de que había abusado sexualmente de docenas de niñas menores de edad.

El Gulfstream (Epstein también era propietario de un Boeing 727, conocido como Lolita Express) tenía más de 11,000 horas de vuelo cuando se vendió a Faría y se exportó en 2014, según documentos de la FAA.

En ese momento, Faría residía en Miami, en un vecindario cerrado en una sección lujosa de Doral. El empresario ha sido blanco de protestas esporádicas en su casa realizadas por inmigrantes venezolanos enojados por sus vínculos personales con integrantes de un régimen sancionado por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Pero el documento de la FAA parece tener información incorrecta. Presenta una dirección para Faría y Starbridge Landing Inc. en 98 Lockerman St. (la calle es en realidad Loockerman) en Dover, la capital de Delaware.

Funcionarios del Condado Kent y de la ciudad confirman que no hay propiedades independientes o registros de impuestos relacionados con esa dirección. Los documentos oficiales tampoco dan muestra de que el lugar recibe servicios corporativos o que agentes registrados en Delaware estén operando desde allí.

Faría dijo que usó la dirección de Delaware en los documentos porque había registrado una compañía allí con el mismo nombre, Starbridge Landing. Pero la División de Registros Corporativos del estado no tiene ningún registro de dicha compañía en su base de datos.

Los documentos de Florida ofrecen una dirección postal en Doral para Starbridge. Esa dirección es el número de buzón 633 en una tienda UPS en Doral.

Esa dirección de buzón fue utilizada, dijo Faría, porque no quería recibir documentos en el lejano Delaware. No dio razones por las cuales no utilizó la dirección de su casa.

En la página de internet de una de sus compañías, African Palm Corporation, aparece la dirección 9 Loockerman St. en Dover, Delaware. Esa dirección y número de suite en realidad pertenecen a la firma de abogados Spiegel & Utrera, que confirmó que recolecta correo para Faría.

Táchira es una de las razones del remolino de controversias en torno a Faría. Lo poco que se sabe de él es que ganó proyectos de pavimentación de carreteras poco después que José Gregorio Vielma Mora se convirtiera en gobernador del estado, señala El Nuevo Herald. Vielma Mora fue gobernador de 2012 a 2017. En 2015 se convirtió en padrino de la hija de Faría.

PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDgvQm9yZ2VzSi5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg3NjY3L2Jvcmdlcy1uby1oYXktZGluZXJvLXBhcmEtYWxpbWVudG9zLXBlcm8tc2ktcGFyYS1wYXRyb2NpbmFyLWVsLXRlcnJvcmlzbW8vIiB0aXRsZT0iQm9yZ2VzOiBObyBoYXkgZGluZXJvIHBhcmEgYWxpbWVudG9zLCBwZXJvIHPDrSBwYXJhIHBhdHJvY2luYXIgZWwgdGVycm9yaXNtbyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmFsaW1lbnRvczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NzY2Ny9ib3JnZXMtbm8taGF5LWRpbmVyby1wYXJhLWFsaW1lbnRvcy1wZXJvLXNpLXBhcmEtcGF0cm9jaW5hci1lbC10ZXJyb3Jpc21vLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkJvcmdlczogTm8gaGF5IGRpbmVybyBwYXJhIGFsaW1lbnRvcywgcGVybyBzw60gcGFyYSBwYXRyb2NpbmFyIGVsIHRlcnJvcmlzbW88L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wOS9odW1hbm9kZXJlY2hvLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODc2NjMvaHVtYW5vLWRlcmVjaG8tMTMzLWNvbi1icmF1bGlvLWNoYXZlei1taWVtYnJvLWRlLXBsYW4tYS8iIHRpdGxlPSJIdW1hbm8gRGVyZWNobyAjMTMzIGNvbiBCcmF1bGlvIENow6F2ZXogbWllbWJybyBkZSBQbGFuIEEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5CcmF1bGlvIENow6F2ZXo8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODc2NjMvaHVtYW5vLWRlcmVjaG8tMTMzLWNvbi1icmF1bGlvLWNoYXZlei1taWVtYnJvLWRlLXBsYW4tYS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5IdW1hbm8gRGVyZWNobyAjMTMzIGNvbiBCcmF1bGlvIENow6F2ZXogbWllbWJybyBkZSBQbGFuIEE8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wOC9uaWNvbGFzLW1hZHVyby02LmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM4NzY1Ni9pbHVzaW9uZXMtcG9saXRpY2FzLXBvci1sdWlzLWZ1ZW5tYXlvci10b3JvLyIgdGl0bGU9IklsdXNpb25lcyBwb2zDrXRpY2FzLCBwb3IgTHVpcyBGdWVubWF5b3IgVG9ybyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkVzdGFkb3MgVW5pZG9zPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zODc2NTYvaWx1c2lvbmVzLXBvbGl0aWNhcy1wb3ItbHVpcy1mdWVubWF5b3ItdG9yby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5JbHVzaW9uZXMgcG9sw610aWNhcywgcG9yIEx1aXMgRnVlbm1heW9yIFRvcm88L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wOC9jYW5hZGFmb3RvLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODc2NTQvY2FuYWRhLW1hbnRpZW5lLXByZXNpb24tc29icmUtY3ViYS1wb3ItY3Jpc2lzLWVuLXZlbmV6dWVsYS8iIHRpdGxlPSJDYW5hZMOhIG1hbnRpZW5lIHByZXNpw7NuIHNvYnJlIEN1YmEgcG9yIGNyaXNpcyBlbiBWZW5lenVlbGEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5DYW5hZMOhPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg3NjU0L2NhbmFkYS1tYW50aWVuZS1wcmVzaW9uLXNvYnJlLWN1YmEtcG9yLWNyaXNpcy1lbi12ZW5lenVlbGEvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Q2FuYWTDoSBtYW50aWVuZSBwcmVzacOzbiBzb2JyZSBDdWJhIHBvciBjcmlzaXMgZW4gVmVuZXp1ZWxhPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDUvY29uZXhpb24taW50ZXJuZXQuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NzY0MC9vdnNwLXZlbmV6dWVsYS1wb3NlZS1sYS1wZW9yLWNvbmV4aW9uLWEtaW50ZXJuZXQtZGUtbGEtcmVnaW9uLyIgdGl0bGU9Ik9WU1A6IFZlbmV6dWVsYSBwb3NlZSBsYSBwZW9yIGNvbmV4acOzbiBhIGludGVybmV0IGRlIGxhIHJlZ2nDs24iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Db25leGnDs248L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODc2NDAvb3ZzcC12ZW5lenVlbGEtcG9zZWUtbGEtcGVvci1jb25leGlvbi1hLWludGVybmV0LWRlLWxhLXJlZ2lvbi8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5PVlNQOiBWZW5lenVlbGEgcG9zZWUgbGEgcGVvciBjb25leGnDs24gYSBpbnRlcm5ldCBkZSBsYSByZWdpw7NuPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+

Enviar Comentarios