Humano Derecho #133 con Braulio Chávez miembro de Plan A - Runrun

¿De qué trata Plan A?, ¿Cuál es la realidad social de estos niños?, ¿Tienen pensado hacer estas actividades en otros sectores de la ciudad? Estos y otros temas los estaremos conversando con Braulio Chávez, miembro de Plan A, una plataforma que conecta a profesores particulares con estudiantes en una página web, en la cual un porcentaje económico de cada clase va destinado a niños de bajo recurso. El objetivo es promover un sistema de educación justo y equitativo para niños de sectores vulnerables y de esta forma romper con la brecha educativa que se crea entre los que tienen acceso a una educación de mayor calidad y los que no la tienen.
“Son las bases de la educación en las cuales hemos visto mayor deficiencia”.
En la primera y segunda pausa musical escucharás a Bad Bunny y J Balvin y sus canciones “Mojaita” y “Un peso” de su disco OASIS, y finalmente escucharás el tema “Hasta las tres de la mañana” de Gona; estas son las pausas musicales planeadas por @HecMenes y @MelanioBar para este Humano Derecho.
En esta oportunidad contaremos con Liseth Luna (@Lissethmoon) y Luis Serrano (@akaLuisSerrano) como presentadores, quienes le estarán haciendo la suplencia a @fanzinero y @MelanioBar. Somos el radio webshow semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda a gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea. Más contenido en www.humanoderecho.com
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