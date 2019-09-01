Humano Derecho #133 con Braulio Chávez miembro de Plan A - Runrun

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Humano Derecho #133 con Braulio Chávez miembro de Plan A

Redacción Runrun.es1 septiembre, 20192min42

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¿De qué trata Plan A?, ¿Cuál es la realidad social de estos niños?, ¿Tienen pensado hacer estas actividades en otros sectores de la ciudad? Estos y otros temas los estaremos conversando con Braulio Chávez, miembro de Plan A, una plataforma   que conecta a profesores particulares con estudiantes en una página web, en la cual un porcentaje económico de cada clase va destinado a niños de bajo recurso. El objetivo es promover un sistema de educación justo y equitativo para niños de sectores vulnerables y de esta forma romper con la brecha educativa que se crea entre los que tienen acceso a una educación de mayor calidad y los que no la tienen.

“Son las bases de la educación en las cuales hemos visto mayor deficiencia”. 

En la primera y segunda pausa musical escucharás a Bad Bunny y J Balvin y sus canciones  “Mojaita” y “Un peso” de su disco OASIS, y finalmente escucharás el tema “Hasta las tres de la mañana” de Gona; estas son las pausas musicales planeadas por @HecMenes y @MelanioBar para este Humano Derecho. 

En esta oportunidad contaremos con Liseth Luna (@Lissethmoon) y Luis Serrano (@akaLuisSerrano) como presentadores, quienes le estarán haciendo la suplencia a @fanzinero y @MelanioBar. Somos el radio webshow semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda a gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea. Más contenido en www.humanoderecho.com

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