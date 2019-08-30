Acnur instó a países a "mantener políticas de entrada flexibles" para venezolanos - Runrun

EL REPRESENTANTE ESPECIAL de Acnur para los migrantes y refugiados venezolanos, Eduardo Stein, emitió este jueves un comunicado en el cual insta a los países de la región a “mantener políticas de entrada flexibles” para los venezolanos.
En este sentido, el funcionario de Naciones Unidas pidió a los países sudamericanos continuar con la regularización y documentación de migrantes venezolanos, además de colaborar con la reunificación familiar.
“Como Representante Especial Conjunto del Acnur y la OIM para los refugiados y migrantes venezolanos en la región, me preocupa que las restricciones a los venezolanos para acceder al territorio de los países de acogida puedan obligarlos a realizar viajes irregulares, favoreciendo la trata y el tráfico de personas, y agravando sus vulnerabilidades”, expresó.
Stein lamentó que hasta la fecha todavía no se “visualice una luz al final del túnel” en relación a la cantidad de personas que abandonan el país petrolero diariamente, de tal manera, que advirtió que el número de migrantes venezolanos alcanzó los 4,3 millones de personas, el cual “está superando las capacidades de los países y de la región en su conjunto (…) que incluye un número creciente de personas con vulnerabilidades, muchas de ellas en necesidad de protección internacional”.
“A pesar de los presupuestos ajustados, la disminución de los recursos, las tensiones sociales y de que las instituciones se encuentran sobrecargadas, los países de América Latina y el Caribe continúan haciendo esfuerzos encomiables para brindar protección y asistencia, así como para promover la inclusión social y económica de las personas venezolanas en su territorio”, expresa la misiva.
El funcionario señaló que solo a través de una respuesta regional coherente, predecible y armonizada, los países de la región podrán enfrentar el desafío humanitario sin precedentes.
De la misma manera, el también representante de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), solicitó a la comunidad internacional reforzar su apoyo, incluyendo el financiero, a la población venezolana, así como a los países de acogida y las comunidades locales que albergan a las personas venezolanas.
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