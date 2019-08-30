Cabello niega que Venezuela apoye a las FARC para retomar las armas - Runrun

EL CONSTITUYENTE DIOSDADO CABELLO ASEGURÓ que Venezuela no tiene “nada” que ver con lo sucedido en Colombia, después de que el gobierno del presidente Iván Duque señaló a Nicolás Maduro por su supuesto respaldo a los exlíderes de las FARC que anunciaron que retoman las armas.
“Lamentamos profundamente lo que está ocurriendo en Colombia (…) que continúe en el espiral de violencia que tiene 60 años, y eso no comenzó por culpa de Venezuela, eso comenzó porque en Colombia mataron, la oligarquía mató a Jorge Eliécer Gaitán, ahí empezó. ¿Qué tiene que ver Venezuela? Nada”, manifestó Cabello en un acto del PSUV con trabajadores internacionales.
Asimismo, el constituyente insistió en que, por el conflicto armado en Colombia, Venezuela acogió a “más de 5.000.000 de hermanos colombianos”.
Con información de EFE
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