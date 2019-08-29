Juan Guaidó evaluará acciones con Iván Duque tras rearme de las FARC - Runrun

EL PRESIDENTENTE ENCARGADO DE VENEZUELA, Juan Guaidó anunció este jueves que evaluará acciones conjuntas con el mandatario colombiano, Iván Duque, para actuar contra los ex líderes disidentes de las FARC que anunciaron que retoman las armas.
«He instruido al comisionado presidencial para Relaciones Exteriores, Julio Borges, para que se reúna con el canciller (colombiano) Carlos Holmes a fin de evaluar acciones conjuntas de gobierno», indicó el líder opositor en la red social Twitter.
Guaidó también informó que conversó con Iván Duque para reiterarle su respaldo en la lucha contra el “narcoterrorismo” que afecta a ambas naciones.
El también presidente de la Asamblea Nacional rechazó que se utilice el territorio venezolano con el amparo de Nicolás Maduro para difundir los mensajes del grupo.
«Todos los venezolanos debemos rechazar este tipo de amenazas en respeto a nuestra soberanía».
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