Juan Guaidó nombró a los comisionados que conformarán su gabinete - Runrun

JUAN GUAIDÓ, PRESIDENTE encargado de Venezuela y jefe del parlamento anunció la mañana de este miércoles la creación de un “centro de Gobierno” y también designó a los comisionados que conformarán su gabinete.
“Para la creación del centro de Gobierno hemos designado a Leopoldo López”, dijo Guaidó en una rueda de prensa en la que informó sobre la designación del diputado exiliado en Colombia, Julio Borges, como comisionado presidencial para relaciones exteriores.
El líder opositor también designó al abogado Humberto Prado como comisionado presidencial para derechos humanos y atención a las víctimas, al ingeniero Alejandro Plaz para el Desarrollo Económico, y al también abogado Javier Troconis para la gestión y recuperación de activos.
De esta manera queda conformado el gabinete de Juan Guaidó:
Julio Borges como Comisionado Presidencial para Relaciones Exteriores
Leopoldo López: Coordinador General del Centro de Gobierno.
Humberto Prado: Comisionado Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas.
Alejandro Plaz: Comisionado Presidencial para el Desarrollo Económico.
Javier Troconis: Comisionado Presidencial para Gestión y Recuperación de Activos.
Ratificación de las Comisiones:
*Ayuda Humanitaria: Miguel Pizarro y Manuela Bolívar
*Plan País: Juan Andrés Mejía y José Guerra
*Estrategia: Sergio Vergara y JJ Rendón
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