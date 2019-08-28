Sismo de 4.3 en Valencia también se sintió en Caracas, Miranda y Aragua - Runrun

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Sismo de 4.3 en Valencia también se sintió en Caracas, Miranda y Aragua

Redacción Runrun.es27 agosto, 20191min4

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LA FUNDACIÓN VENEZOLANA DE INVESTIGACIONES Sismológicas (Funvisis) informó la noche de este 27 de agosto que se registró un sismo de magnitud 4.3 al noroeste de Valencia, estado Carabobo, a las 9:35 pm. El movimiento tuvo una profundidad de 4.9 kilómetros.

Pasadas las 10:00 pm no se habían reportado lesionados ni daños de tipo estructural.

De acuerdo con un reporte del Sistema Integrado Protección Civil y Bomberos, funcionarios de ese despacho se desplegaron en toda la entidad, con el apoyo de PoliCarabobo, para atender cualquier solicitud de inspecciones por daños.

Usuarios de Twitter comentaron el sismo se sintió también en los estados Aragua, Miranda y en Caracas.

 

 

 

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