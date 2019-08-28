Sismo de 4.3 en Valencia también se sintió en Caracas, Miranda y Aragua - Runrun

LA FUNDACIÓN VENEZOLANA DE INVESTIGACIONES Sismológicas (Funvisis) informó la noche de este 27 de agosto que se registró un sismo de magnitud 4.3 al noroeste de Valencia, estado Carabobo, a las 9:35 pm. El movimiento tuvo una profundidad de 4.9 kilómetros.
Pasadas las 10:00 pm no se habían reportado lesionados ni daños de tipo estructural.
De acuerdo con un reporte del Sistema Integrado Protección Civil y Bomberos, funcionarios de ese despacho se desplegaron en toda la entidad, con el apoyo de PoliCarabobo, para atender cualquier solicitud de inspecciones por daños.
Usuarios de Twitter comentaron el sismo se sintió también en los estados Aragua, Miranda y en Caracas.
#Sismo:2019/08/27 21:35 (HLV), Mag. 4.3 Mw, a 12 Km al noroeste de Valencia (10.283 N,68.029 W), prof. 4,9 km. Conoce más de este evento visitando: https://t.co/fI8gVCxMQR pic.twitter.com/MNswF7wL5b
— Funvisis (@FUNVISIS) August 28, 2019
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