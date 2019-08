MonitorDeVíctimas | Asesinaron a carpintero por defender a su hija durante un robo - Runrun

FRANCISCO ANTONIO REQUENA Videl conducía su moto para buscar a su hija, cuando vio que un hombre intentaba robarla en la calle El Pozo de Parque Caiza. Aceleró el paso y enfrentó al joven en pleno robo, pero en el forcejeo el delincuente lo apuñaló en el pecho.

Francisco se desplomó herido en su moto. Minutos después unos funcionarios de la Policía del estado Miranda, que se encontraban en una alcabala móvil a varios metros, ayudaron a la joven a socorrer a su papá y lo llevaron hasta el hospital Pérez de León II, donde murió.

“A su hija le había pedido el celular y su cartera con sus cosas. Era un chamito con un cuchillo, que estaba solo y a pie”, comentó un pariente.

La víctima, de 50 años, se encontraba en un cumpleaños con su esposa y su hija de 26 años, el domingo 25 de agosto. En vista de que el transporte público es bastante escaso en la zona donde viven primero llevó a su esposa, a bordo de su moto, y se regresó a buscar a la joven alrededor de las 6:00 p.m.

“Ahí prácticamente debes tener carro o moto, porque el transporte público va cuando le da la gana, nunca hay. Las calles son demasiado solas y por eso hay tantos robos, siempre denunciamos la inseguridad pero ninguna autoridad nos presta atención”, agregó.

Francisco tenía cuatro hijos y tres nietos. Trabajaba como carpintero desde hace muchos años en el sector El Limoncito, de la vía de Filas de Mariche; con sus labores era el sustento de la familia. Vivía en la calle Cumbre de Paz, del parcelamiento Fondo Agrario Maturín, en Parque Caiza, con su familia.

El delincuente huyó a pie y no robó nada. Era un hombre joven, que aparentemente no es de la zona, ya que no le resulta conocido a los parientes de la víctima.

“Así estamos viviendo la situación en el país, ahorita todo está así. ¿Qué más podemos decir?”, indicaron sus familiares, desde la morgue de Bello Monte, apunto de retirar el cuerpo para trasladarlo a la funeraria.

