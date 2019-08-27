MonitorDeVíctimas | Familiares denunciaron que las FAES ajustició a joven en La Vega - Runrun

Reinaldo Lastra, de 25 años, fue golpeado y baleado en el sector El Encanto por funcionario de las Fuerzas de Acciones Especiales. En otro hecho, hallaron el cadáver apuñalado de Jaime Ramos dentro de su casa, en Las Casitas
A REINALDO JONATHAN LASTRA, de 25 años, lo llevaron muerto hasta el hospital Pérez Carreño. Tras una golpiza le dispararon en el pecho, después de que lo detuvieran presuntos funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
El joven regresaba del hospital Militar, la medianoche del domingo 25 de agosto, pues estuvo de visita con un amigo quien tiene a un familiar enfermo. De regreso a La Vega, en el sector El Encanto, lo abordaron efectivos de las FAES y los bajaron del vehículo en el cual se movilizaban.
Al acompañante de Reinaldo le ordenaron que corriera y a él lo mataron. Los parientes de la víctima aseguraron que no tenía antecedentes penales ni estaba en malos pasos.
Dejó huérfanos a dos hijos, de madres distintas. Su actual pareja, con quien vivía en el sector Las Torres, en La Vega, tiene ocho meses de embarazo. Trabajaba en una panadería en Sabana Grande.
Sin embargo, la versión policial asegura que —presuntamente— Reinaldo estaba implicado en el secuestro de un funcionario de las FAES en La Vega, quien fue rescatado por sus compañeros. Según, un “garitero” observó a la comisión y les disparó, mientras corría por los callejones. El resto de los involucrados huyó y el efectivo fue rescatado.
Asesinaron a puñaladas a vigilante
A las 6:00 p. m. del viernes 23 de agosto, la madre de Jaime Ramos Mota, de 49 años, localizó su cadáver dentro de su casa, ubicada en el sector Las Casitas de La Vega. Presentó nueve heridas por arma blanca.
Extraoficialmente se conoció que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) interroga a miembros del núcleo de la víctima, pues se sospecha de dos de ellos.
Jaime era vigilante en una empresa ubicada en Chuao, desde hace ocho años.
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