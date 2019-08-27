Cabello sugiere recurrir al trueque para fortalecer el bolívar - Runrun

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Cabello sugiere recurrir al trueque para fortalecer el bolívar

Redacción Runrun.es27 agosto, 20191min7

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DIOSDADO CABELLO ASEGURÓ ESTE 27 DE agosto que, para “fortalecer al bolívar” frente al uso del dólar en las transacciones en el país, es necesario “obligar” al uso de la moneda nacional o recurrir al trueque.

“Va a comprar algo ahorita, no, eso vale, te lo dicen así, cinco dólares hoy, (…) la semana que viene vale ocho (…) ¿A cuenta de qué una inflación en el dólar?”, se preguntó en una rueda de prensa.

A su juicio, esta situación demuestra “la guerra que hay contra Venezuela” y acusó a la oposición de “quererle hacer daño al pueblo”.

“Lo que nosotros debemos hacer es fortalecer nuestro bolívar, obligar a que las transacciones sean en bolívares o trueque”, añadió Cabello.

Con información de EFE

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