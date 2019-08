Foro Penal denuncia represión a presos políticos de Ramo Verde por parte de funcionarios de la Dgcim - Runrun

El Foro Penal denunció que el pasado fin de semana en la madrugada los 86 presos políticos que se encuentra en Ramo Verde fueron víctimas de represión, golpizas, destrucción y robo de sus pertenencias por una requisa llevada a cabo por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

En rueda de prensa, Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, destacó que los presos que pudieron hablar el día de ayer describieron la situación como “una noche de terror”.

Aseguraron que ya tienen identificados a los funcionarios que llevaron a cabo la requisa y harán las denuncias ante la Fiscalía, Defensoría del Pueblo e instancias internacionales. Sobre esto hizo un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una solicitud hecha de medidas cautelares para los presos políticos más delicados de salud.

Himiob destacó que Vasco Da Costa, detenido en Ramo Verde y quien padece un carcinoma en un ojo, no sufrió violencia física pero si psicológica, pues los funcionarios de la Dgcim se burlaron de su enfermedad y además destruyeron las pocas medicinas que tenía en su celda.

Igualmente señaló que el Sargento Bandres, el Teniente Vásquez y el periodista Jesús Medina fueron golpeados. “Además no solo destruyeron sus pertenencias, si no que además hubo robos de alimentos, medicinas o de cualquier otro bien que tuvieran”, agregó.

El defensor de Derechos Humanos destacó que el director de la cárcel de Ramo Verde acompañó a los funcionarios de la Dgcim durante la requisa que empezó a las 11:3o de la noche del sábado y terminó a las 3:00 de la mañana del domingo 25 de agosto.

Balance de represión

Gonzalo Himiob también ofreció un balance general sobre la situación de los presos políticos en Venezuela, denunciando que desde 2014 hasta la actualidad se han llevado a cabo 15.160 arrestos por motivos políticos.

Actualmente el Foro Penal tiene un registro de 501 personas detenidas y 8.904 están sujetas a procesos penales “injustos bajo medidas cautelares. Es importante destacar que estas personas se encuentran privados de libertad esperando un juicio que no avanza”.

De estas 501 personas hay 4 que están esperando a que los tribunales verifiquen los requisitos consignados por sus fiadores. Otros 2 ciudadanos está pendientes de presentación ante los tribunales, por lo que en palabras de Himiob “están técnicamente en situación de desaparición forzada”.

El abogado hizo referencia especial a aquellas personas que están en prisión preventiva, pues la misma no puede pasar de dos años y actualmente hay 53 ciudadanos que están en esta situación. “Todos tienen más de dos años en una cárcel preventiva y el juicio no avanza, no han sido condenados y siguen privados de libertad”.

Explicó que en esta situación la ley establece que estas personas deben ser excarceladas. “En este caso estas personas son víctimas de detención arbitraria, porque sin haber sido condenados están cumpliendo pena”.

Himiob también denunció que en estos momentos hay 12 ciudadanos que tienen boleta de excarcelación por parte de los tribunales pero siguen presos. “Están presos pese a que los tribunales, de manera clara, han ordenado que sean excarceladas”. Sobre esto ratificó que son víctimas de detención arbitraria también.

