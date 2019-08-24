Oposición reiteró llamado a concentraciones de calle este fin de semana - Runrun

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Oposición reiteró llamado a concentraciones de calle este fin de semana

Redacción Runrun.es24 agosto, 20192min73

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EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL Juan Guaidó reiteró el llamado para este fin de semana.

Durante un encuentro con activistas municipales y regionales de toda Venezuela, el miércoles pasado el presidente encargado aseguró que este fin de semana se efectuarán concentraciones de calle. 

“El próximo sábado y domingo, hermanos de toda Venezuela, nos vamos a la calle, al encuentro ciudadano, a invitarlos a que se incorporen a la lucha y llevar el mensaje”, dijo Guaidó.

“Hay que agitar este país porque no podemos acostumbrarnos. Cada uno es un líder y representa un sector. El reto es engranar todos los sectores, partidos y ciudadanos en el único deseo de todos”, agregó el parlamentario. 

“Esto está empezando, vamos por el cese definitivo de la usurpación, los necesitamos”, sentenció.

 

A nuestros dirigentes, líderes y activistas en todo el país: vamos a la calle a encontrarnos con el ciudadano, a buscar a cada venezolano y sumarlo activamente en esta etapa superior de presión y organización.

¡Juntos, somos la #FuerzaParaGanar! #ActivosPorLaLibertad pic.twitter.com/9Imz7huacS

— Juan Guaidó (@jguaido) August 23, 2019 ” alt=”” />

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