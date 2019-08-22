Interpol emitió circular roja contra Jesús Santrich, ex guerrillero de las FARC - Runrun

LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL, Interpol, publicó este jueves la circular roja para que Jesús Santrich, ex jefe de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), sea capturado en cualquiera de los 194 países miembros del organismo internacional. La circular roja tiene cinco fotografías de Santrich, cuyo nombre real es Seuxis Paucias Hernández Solarte.
De acuerdo con Interpol, Santrich es solicitado por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.
La medida fue confirmada por el presidente de Colombia, Iván Duque, a través de su cuenta en Twitter, en donde “celebró” la oficialización del comunicado.
El ex guerrillero es investigado por la Sala Penal de la Corte por incumplir los acuerdos firmados con las Farc. Según la Corte, su proceso tampoco puede ser llevado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) porque los delitos, según el expediente, habrían sido cometidos después de que se firmó el acuerdo con las Farc.
La Sala Penal de ese alto tribunal determinó que, como congresista, el ex guerrillero tiene fuero y su proceso debe ser llevado por esa corporación y no por jueces ordinarios.
La investigación contra Santrich se inició en 2018 cuando fue capturado después de que Estados Unidos solicitara su extradición por presuntamente orquestar un plan de enviar 10 toneladas de cocaína al territorio estadounidense.
A pesar de que la JEP negara la extradición y ordenara su libertad, posteriormente la Fiscalía general abrió un proceso por los mismos hechos de narcotráfico. El caso finalmente pasó a la Corte Suprema de Justicia cuando ese tribunal le reconoció el fuero. Desde el 30 de junio no hay noticias de Santrich.
Ese día, el ex guerrillero abandonó a sus escoltas en el espacio territorial de reincorporación en Tierra Grata, Cesar, y se desplazó con rumbo desconocido.
*Con información de El Nacional.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDgvc2FtYXJrbG9wZXouanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NjMwOC92aWN0aW1hcy1kZS1sYXMtZmFyYy1idXNjYW4tY29uZmlzY2FyLWZvcnR1bmEtZGUtc2FtYXJrLWxvcGV6LXNvY2lvLWRlLWVsLWFpc3NhbWkvIiB0aXRsZT0iVsOtY3RpbWFzIGRlIGxhcyBGQVJDIGJ1c2NhbiBjb25maXNjYXIgZm9ydHVuYSBkZSBTYW1hcmsgTMOzcGV6LCBzb2NpbyBkZSBFbCBBaXNzYW1pIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+RGVwYXJ0YW1lbnRvIGRlbCBUZXNvcm8gZGUgRUUuVVUuPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg2MzA4L3ZpY3RpbWFzLWRlLWxhcy1mYXJjLWJ1c2Nhbi1jb25maXNjYXItZm9ydHVuYS1kZS1zYW1hcmstbG9wZXotc29jaW8tZGUtZWwtYWlzc2FtaS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Ww61jdGltYXMgZGUgbGFzIEZBUkMgYnVzY2FuIGNvbmZpc2NhciBmb3J0dW5hIGRlIFNhbWFyayBMw7NwZXosIHNvY2lvIGRlIEVsIEFpc3NhbWk8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wNS9lbGFpc3NhbWkuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3JyLWVzLXBsdXMvMzg2Mjk2L2EtZWwtYWlzc2FtaS1hdW4tbm8tbGUtbGxlZ2EtbGEtYWxlcnRhLXJvamEvIiB0aXRsZT0iQSBFbCBBaXNzYW1pIGHDum4gbm8gbGUgbGxlZ2EgbGEgYWxlcnRhIHJvamEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Eb25hbGQgVHJ1bXA8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9yci1lcy1wbHVzLzM4NjI5Ni9hLWVsLWFpc3NhbWktYXVuLW5vLWxlLWxsZWdhLWxhLWFsZXJ0YS1yb2phLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkEgRWwgQWlzc2FtaSBhw7puIG5vIGxlIGxsZWdhIGxhIGFsZXJ0YSByb2phPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDkvZnJvbnRlcmFjb2xvbWJvdmVuZXpvbGFuYS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg2MzE4L2NvbG9tYmlhLXktdmVuZXp1ZWxhLWF0YXF1ZXMtYS1jaXZpbGVzLWVuLXpvbmEtZnJvbnRlcml6YS8iIHRpdGxlPSJDb2xvbWJpYSB5IFZlbmV6dWVsYTogQXRhcXVlcyBhIGNpdmlsZXMgZW4gem9uYSBmcm9udGVyaXphIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Q2F0YXR1bWJvPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg2MzE4L2NvbG9tYmlhLXktdmVuZXp1ZWxhLWF0YXF1ZXMtYS1jaXZpbGVzLWVuLXpvbmEtZnJvbnRlcml6YS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Db2xvbWJpYSB5IFZlbmV6dWVsYTogQXRhcXVlcyBhIGNpdmlsZXMgZW4gem9uYSBmcm9udGVyaXphPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDkvcHJlc2lkZW50ZS1jb2xvbWJpYW5vLWFmaXJtby1xdWUtc3UtcGFpcy1kZXNjb25vY2UtYS12ZW5lenVlbGEtY29tby1nYXJhbnRlLWRlbC1kaWFsb2dvLWNvbi1lbG4tNjM2Ni5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg1NTgxL2l2YW4tZHVxdWUtY3Jlby1xdWUtYS1uaWNvbGFzLW1hZHVyby1jYWRhLXZlei1zZS1sZS1hc29tYW4tbWFzLWxhcy1vcmVqYXMtZGUtYnVycm8vIiB0aXRsZT0iSXbDoW4gRHVxdWU6ICYjODIyMDtDcmVvIHF1ZSBhIE5pY29sw6FzIE1hZHVybyBjYWRhIHZleiBzZSBsZSBhc29tYW4gbcOhcyBsYXMgb3JlamFzIGRlIGJ1cnJvJiM4MjIxOyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkl2w6FuIER1cXVlPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg1NTgxL2l2YW4tZHVxdWUtY3Jlby1xdWUtYS1uaWNvbGFzLW1hZHVyby1jYWRhLXZlei1zZS1sZS1hc29tYW4tbWFzLWxhcy1vcmVqYXMtZGUtYnVycm8vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+SXbDoW4gRHVxdWU6ICYjODIyMDtDcmVvIHF1ZSBhIE5pY29sw6FzIE1hZHVybyBjYWRhIHZleiBzZSBsZSBhc29tYW4gbcOhcyBsYXMgb3JlamFzIGRlIGJ1cnJvJiM4MjIxOzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA5L3ByZXNpZGVudGUtY29sb21iaWFuby1hZmlybW8tcXVlLXN1LXBhaXMtZGVzY29ub2NlLWEtdmVuZXp1ZWxhLWNvbW8tZ2FyYW50ZS1kZWwtZGlhbG9nby1jb24tZWxuLTYzNjYuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NTU0NS9pdmFuLWR1cXVlLXZlbmV6dWVsYS1lcy11bi1zYW50dWFyaW8tcGFyYS10ZXJyb3Jpc3Rhcy15LW5hcmNvdHJhZmljYW50ZXMvIiB0aXRsZT0iSXbDoW4gRHVxdWU6IOKAnFZlbmV6dWVsYSBlcyB1biBzYW50dWFyaW8gcGFyYSB0ZXJyb3Jpc3RhcyB5IG5hcmNvdHJhZmljYW50ZXPigJ0iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Db2xvbWJpYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NTU0NS9pdmFuLWR1cXVlLXZlbmV6dWVsYS1lcy11bi1zYW50dWFyaW8tcGFyYS10ZXJyb3Jpc3Rhcy15LW5hcmNvdHJhZmljYW50ZXMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+SXbDoW4gRHVxdWU6IOKAnFZlbmV6dWVsYSBlcyB1biBzYW50dWFyaW8gcGFyYSB0ZXJyb3Jpc3RhcyB5IG5hcmNvdHJhZmljYW50ZXPigJ08L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=
Post Views:
1
Enviar Comentarios