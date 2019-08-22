Solicitan a la AN investigar asignación de viviendas a la alcaldesa del municipio Morán en Lara - Runrun

Diputados del estado Lara consignaron ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional una denuncia para investigar la designación de viviendas a la alcaldesa del municipio Morán de la entidad.
A través de una nota de prensa los parlamentarios indicaron que existen irregularidades en la adjudicación de tres apartamentos a la alcaldesa, Gisela Rodríguez y su entorno familiar.
Los diputados Guillermo Palacios, Bolivia Suárez, Macario González y María Teresa Pérez, explicaron que en este caso privaron los privilegios y no los procedimientos correspondientes para la asignación de los apartamentos, violando la normativa del plan de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
Igualmente denunciaron que además de adjudicarse estos tres apartamentos, les están haciendo remodelaciones con personal, equipos y material de la alcaldía Morán, “lo cual se traduce en un beneficio personal con aprovechamiento de los recursos públicos”.
Las viviendas están ubicadas en la Urbanización Vista Verde del municipio Palavecino y hasta ese lugar son trasladados semanalmente un grupo de entre 6 y 8 personas de la alcaldía Morán para la remodelación y reparación de los apartamentos.
Es por esto que los parlamentarios larenses solicitaron a la Comisión de Contraloría una investigación y se determine las responsabilidades, “por el ventajismo y aprovechamiento de los recursos públicos, perjudicando a las personas que sí necesitan una vivienda”.
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