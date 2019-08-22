Las noticias económicas más importantes de hoy #22Ago - Runrun

Conindustria: “Reducción de empleo en el país fue de un 76%”
Adán Celis, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), detalló en una rueda de prensa en Caracas, que la reducción de empleo en el país, en comparación al ultimo año, fue de un 76%. «El 78% de las empresas han dicho que han disminuido las ventas, 64 % de las empresas dijeron que no importaron y 81% no han exportado», manifestó. Descifrado
Cendas-FVM: canasta alimentaria familiar subió 23,7% en julio
El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) informó que el precio de la Canasta Alimentaria Familiar (CAF) de julio de 2019 se ubicó en 3.247.472,13 bolívares, aumentando 621.893,98 bolívares, un alza de 23,7%, con respecto a junio de 2019 y 47.767,1% entre julio de 2018 y julio de 2019. Banca y Negocios
Empleados públicos cobran 2 dólares con 73 centavos según la última cotización del BCV
El dólar oficial es cotizado a Bs. 14.642,86, mientras que el sueldo mínimo está estipulado en Bs. 40.000, o sea, la administración Maduro tiene a los venezolanos devengando un ingreso mensual de 2 dólares con 73 centavos. El Bolívar entre 1920 y 1980 competía con el Franco Suizo y el Dólar americano como una de las monedas más sólidas internacionalmente, según recordó el economista Toro Hardy. Descifrado
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTAvcGVuc2lvbmFkb3MuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NzA2OS9sYXMtbm90aWNpYXMtZWNvbm9taWNhcy1tYXMtaW1wb3J0YW50ZXMtZGUtaG95LTIxYWdvLTIvIiB0aXRsZT0iTGFzIG5vdGljaWFzIGVjb27Ds21pY2FzIG3DoXMgaW1wb3J0YW50ZXMgZGUgaG95ICMyMUFnbyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkNvbmluZHVzdHJpYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NzA2OS9sYXMtbm90aWNpYXMtZWNvbm9taWNhcy1tYXMtaW1wb3J0YW50ZXMtZGUtaG95LTIxYWdvLTIvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+TGFzIG5vdGljaWFzIGVjb27Ds21pY2FzIG3DoXMgaW1wb3J0YW50ZXMgZGUgaG95ICMyMUFnbzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDEzLzA4L3BkdnNhLTEuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4Njk5Mi9sYXMtbm90aWNpYXMtZWNvbm9taWNhcy1tYXMtaW1wb3J0YW50ZXMtZGUtaG95LTIwYWdvLTIvIiB0aXRsZT0iTGFzIG5vdGljaWFzIGVjb27Ds21pY2FzIG3DoXMgaW1wb3J0YW50ZXMgZGUgaG95ICMyMEFnbyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmVjb25vbcOtYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4Njk5Mi9sYXMtbm90aWNpYXMtZWNvbm9taWNhcy1tYXMtaW1wb3J0YW50ZXMtZGUtaG95LTIwYWdvLTIvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+TGFzIG5vdGljaWFzIGVjb27Ds21pY2FzIG3DoXMgaW1wb3J0YW50ZXMgZGUgaG95ICMyMEFnbzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzAyL3BldHJvbGVvMS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg2NzgzL3ByZWNpby1kZWwtcGV0cm9sZW8tdmVuZXpvbGFuby1zdWJpby15LXNlLXViaWNvLWVuLTU1MDEtZG9sYXJlcy8iIHRpdGxlPSJQcmVjaW8gZGVsIHBldHLDs2xlbyB2ZW5lem9sYW5vIHN1YmnDsyB5IHNlIHViaWPDsyBlbiA1NSwwMSBkw7NsYXJlcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmVjb25vbcOtYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4Njc4My9wcmVjaW8tZGVsLXBldHJvbGVvLXZlbmV6b2xhbm8tc3ViaW8teS1zZS11Ymljby1lbi01NTAxLWRvbGFyZXMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+UHJlY2lvIGRlbCBwZXRyw7NsZW8gdmVuZXpvbGFubyBzdWJpw7MgeSBzZSB1Ymljw7MgZW4gNTUsMDEgZMOzbGFyZXM8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wOC9zYW5jaW9uZXMucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzg2Nzc5L2xhLW1hbmlhLWRlLWxhcy1jb21wYXJhY2lvbmVzLWluY29tcGxldGFzLXNvYnJlLXNhbmNpb25lcy1wYXJ0ZS0yLXBvci1hbGVqYW5kcm8tYXJtYXMvIiB0aXRsZT0iTGEgbWFuw61hIGRlIGxhcyBjb21wYXJhY2lvbmVzIGluY29tcGxldGFzIHNvYnJlIHNhbmNpb25lcywgcGFydGUgMiwgcG9yIEFsZWphbmRybyBBcm1hcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkRvbmFsZCBUcnVtcDwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzg2Nzc5L2xhLW1hbmlhLWRlLWxhcy1jb21wYXJhY2lvbmVzLWluY29tcGxldGFzLXNvYnJlLXNhbmNpb25lcy1wYXJ0ZS0yLXBvci1hbGVqYW5kcm8tYXJtYXMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+TGEgbWFuw61hIGRlIGxhcyBjb21wYXJhY2lvbmVzIGluY29tcGxldGFzIHNvYnJlIHNhbmNpb25lcywgcGFydGUgMiwgcG9yIEFsZWphbmRybyBBcm1hczwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAzL1NVREVCQU4ucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4Njc1OS9sYXMtbm90aWNpYXMtZWNvbm9taWNhcy1tYXMtaW1wb3J0YW50ZXMtZGUtaG95LTE2YWdvLyIgdGl0bGU9IkxhcyBub3RpY2lhcyBlY29uw7NtaWNhcyBtw6FzIGltcG9ydGFudGVzIGRlIGhveSAjMTZBZ28iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5iY3Y8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODY3NTkvbGFzLW5vdGljaWFzLWVjb25vbWljYXMtbWFzLWltcG9ydGFudGVzLWRlLWhveS0xNmFnby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5MYXMgbm90aWNpYXMgZWNvbsOzbWljYXMgbcOhcyBpbXBvcnRhbnRlcyBkZSBob3kgIzE2QWdvPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+
Post Views:
98
Enviar Comentarios