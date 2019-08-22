Cabello a EEUU: Si quisieran hablar y negociar con alguien, tienen que hacerlo con Nicolás Maduro - Runrun

EL PRESIDENTE DE LA ANC, Diosdado Cabello, se refirió el 21 de agosto a los contactos que ha habido entre el gobierno venezolano y el de EEUU y le dijo a este país que, si quiere “hablar” o “negociar”, debe hacerlo con Nicolás Maduro.
“Si quisieran hablar y negociar con alguien, tienen que hablar y negociar con Nicolás Maduro, que es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela”, manifestó en su programa de televisión, Con el mazo dando.
Cabello reiteró lo dicho por Maduro al confirmar los contactos entre miembros de su gobierno y funcionarios de la Casa Blanca y, además, indicó que EEUU está “reconociendo” al Ejecutivo venezolano:
“Algo le está pasando al régimen que está siendo reconocido en EEUU, porque el régimen que ellos hablan lo dirige Nicolás Maduro Moros que es el presidente”.
Asimismo, el constituyente advirtió que, “pase lo que pase y en cualquier circunstancia”, él seguirá “en la misma línea”, al lado de Vladimir Padrino López, Néstor Reverol y Tareck el Aissami.
Por otro lado, acusó a Guaidó de planificar un “nuevo” golpe de Estado contra el gobierno de Maduro: “Se reunió ‘Juanito alimaña’ con un grupo y dijo que hay que hacer algo para salir de esta gente y habló de un nuevo golpe. Te estamos esperando ‘Juanito alimaña’, cuando tú quieras nosotros queremos (…) después no estés chillando, después no estés llorando (…) Anda, Guaidó, dale, cómete la luz”, enfatizó.
Con información de EFE
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