Diputado Edgar Zambrano cumple 100 días detenido - Runrun

EL CENTRO DE COMUNICACIÓN NACIONAL (CCN) exigió la liberación del diputado y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Edgar Zambrano, al cumplirse 100 días de su aprehensión.
El CCN catalogó al diputado Zambrano como un “preso político”, al que el Gobierno nacional mantiene “incomunicado” y a quien “no se le ha permitido ejercer su legítimo derecho a la defensa”.
Este viernes el secretario general del partido Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, ofrecerá una rueda de prensa a propósito de los 100 días que cumple privado de libertar el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Edgar Zambrano. La actividad se realizará a partir de las 11 de la mañana en la sede de la tolda blanca.
Zambrano fue detenido el pasado 8 de mayo por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), luego que allanaran su inmunidad parlamentaria, por apoyar a Juan Guaidó durante las acciones de protestas del 30 de abril que acontecieron a las afueras de la Base Aérea de La Carlota, en Caracas.
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