Declaran nula junta directiva de Citgo designada por la AN - Runrun

ELVIS AMOROSO, CONTRALOR GENERAL de la República informó que emitió acciones contra los integrantes de la junta directiva de Pdvsa internacional y de Citgo designada por la Asamblea Nacional (AN).
Durante una rueda de prensa, Amoroso dijo que las acciones que se tomaron van contra los ciudadanos Julio Borges, Antonio Ledezma, Luisa Ortega Díaz y Tomás Guanipa por omitir información en su auditoría patrimonial, por lo cual quedarán inhabilitados durante 15 años para ejercer cualquier cargo en la administración pública.
Luego de un procedimiento de auditoria patrimonial y de revisión de las actas que conforman los expedientes administrativos, “se detectó el ocultamiento y falseamiento de información analizadas por cuanto omitieron y subestimaron instrumentos financieros”, agregó.
“Se exhorta al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al Ministerio Público (MP) y al ministerio de Interior, proceder y tomar de forma inmediata a la prohibición de enajenar y gravar los bienes de estos señores corruptos”, añadió.
Adelantó que en las próximas semanas darán a conocer una nueva investigación que recaba las pruebas sobre distintos hechos irregulares.
*Con información de 2001 y UR
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