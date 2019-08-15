MonitorDeVíctimas|Acusan a las FAES de asesinar a empleado público en Las Adjuntas - Runrun

Sin orden de detención llegaron a la residencia de la víctima y la mataron luego de ordenar a sus familiares que salieran
@franzambranor / Fotografía Carlos Ramírez
DOCE HORAS DESPUÉS, los familiares de Darwin Cova todavía se preguntaban en las puertas de la morgue de Bello Monte por qué una comisión de las FAES entró a su residencia del barrio Agua China en Las Adjuntas y lo asesinó a las 5:00 am de este miércoles 14 de agosto.
De acuerdo a la versión de la familia, a Darwin, de 39 años de edad, lo mataron dentro de su casa. Antes de la supuesta ejecución, los efectivos del cuerpo perteneciente a la Policía Nacional Bolivariana desalojaron del hogar a su esposa, hijos y a su madre.
“Parece que estaban buscando a otro muchacho. Como no lo consiguieron mataron a Darwin y después lo llevaron al hospital Pérez Carreño”, dijo una hermana de Cova.
Darwin tenía dos hijos menores de edad y dejó a su esposa con siete meses de embarazo. Era licenciado en administración y trabajaba en la oficina del Consejo Federal de Gobierno en Plaza Venezuela.
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