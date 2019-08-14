Chile cambió requisitos de visa de responsabilidad democrática a venezolanos - Runrun

ESTE 14 DE AGOSTO, la embajada de Venezuela en Chile emitió un comunicado en el que se anunció cuáles serán los nuevos requisitos para que los migrantes venezolanos puedan solicitar la visa de responsabilidad democrática.
Luego de la aprobación de la visa de responsabilidad democrática como requisito indispensable para ingresar a territorio chileno, ahora se produce un nuevo marco de requisitos para su obtención que establece exigencias más complicadas de cumplir para un buen número de migrantes.
La embajada indicó en la publicación que la documentación general es el pasaporte y que las solicitudes deben realizarse en la página web https://tramites.minrel.gov.cl.
El comunicado señaló que se debe realizar una solicitud por cada miembro de la familia y que si el pasaporte no cuenta con la vigencia correspondiente, el trámite de la visa no podrá realizarse. Las consultas y dudas pueden
“El tema de los nuevos requisitos salió el pasado 12 de agosto. Vamos a pedir una aclaración de esto porque realmente hemos visto algunas incongruencias en este tema como el tener una residencia definitiva a tres meses de haber llegado al país”, indicó Guarequena Gutiérrez, embajadora venezolana en Chile.
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