Canciller de Colombia rechaza posible adelanto de elecciones parlamentarias - Runrun

EL GOBIERNO COLOMBIANO RECHAZÓ este martes el posible adelanto de las elecciones legislativas de Venezuela, punto abordado el pasado lunes por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), aunque las votaciones están previstas para 2020.
“El Gobierno de Colombia rechaza el adelantamiento de las elecciones de esa Asamblea legítima”, afirmó el canciller Carlos Holmes Trujillo en su cuenta de Twitter.
Holmes Trujillo también manifestó que Colombia “reitera su firme respaldo a la Asamblea Nacional de Venezuela y a sus diputados perseguidos por el régimen ilegítimo y tiránico de Maduro”.
El gobierno colombiano es una de las naciones que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Luego de retirarse los representantes del gobierno de Maduro de las negociaciones en Barbados, este lunes la ANC ha planteado nuevamente adelantar las elecciones parlamentarias, este hecho lo viene alertando Diosdado Cabello desde hace meses señalando que el Parlamento se encuentra en situación de desacato al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y que por ello sus decisiones son “nulas”.
La constituyente -un ente no reconocido por numerosos países- designó el lunes una comisión para definir la fecha en que se celebrarán los comicios y que está conformada por María Alejandra Díaz, Francisco Ameliach y el propio Cabello.
La ANC ha levantado las inmunidades de una veintena de diputados en los últimos dos años arrogándose competencias exclusivas del Parlamento, que es controlado por la oposición.
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