Diputado Carlos Bastardo: Juan Pablo García sigue en el país dando la cara - Runrun

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Diputado Carlos Bastardo: Juan Pablo García sigue en el país dando la cara

Sarai Coscojuela13 agosto, 20191min1

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El diputado de la Asamblea Carlos Bastardo (Vente-Monagas) aseguró que el parlamentario Juan Pablo García se encuentra todavía en Venezuela, aunque tomará medidas de resguardo. 
 
En los jardines del Palacio Federal Legislativo, el suplente de García rechazó esta nueva medida del Tribunal Supremo de Justicia y la asamblea nacional constituyente, de allanar la inmunidad del diputado miembro de Vente, José Guerra, Tomás Guanipa y Rafael Guzmán. 
 
Sin embargo señaló que el parlamentario García sigue en el estado Monagas, analizando la información y que “cuando esté listo se pronunciará al país”. 
 
También informó que consignarán una carta a la junta directiva del Parlamento, en la sesión de este martes, para no tomarse el receso parlamentario -que empezaría a partir del 15 de agosto- y que durante este mes se convoquen sesiones extraordinarias. 
 
“Debemos dar la cara y seguir trabajando”, aseguró a los medios de comunicación.
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