Falla eléctrica afectó 3 estaciones del Metro de Caracas este #13Ago - Runrun

Artículos Relacionados
A TRAVÉS DE SU CUENTA de Twitter, el sistema Metro de Caracas informó que las estaciones La Hoyada, Capitolio y Caño Amarillo, pertenecientes a la línea 1, no prestaron servicio comercial durante las primeras horas de la mañana de este 13 de agosto.
Según la información difundida, el cierre de las estaciones se debió a una falla de energía.
Sin embargo, pasadas las 8:00 de la mañana se restableció el servicio de trenes.
#ATENCION se informa nuestros usuarios que las estaciones #CPT y #HOY ya prestan servicio comercial.
— Metro de Caracas (@metro_caracas) August 13, 2019
#ATENCION se informa a nuestros usuarios que motivado a falla de energía de auxiliares las estaciones #CPT, #CAÑ y #HOY, no prestan servicio comercial. Ofrecemos disculpas por los inconvenientes causados.
— Metro de Caracas (@metro_caracas) August 13, 2019
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDMvbWV0cm9kZWNhcmFjYXMucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NTE4MC9lbC1tZXRyby1kZS1jYXJhY2FzLW5vLXByZXN0YS1zZXJ2aWNpby1jb21lcmNpYWwtZXN0ZS0yNGp1bC8iIHRpdGxlPSJNZXRybyBkZSBDYXJhY2FzIHkgTWV0cm8gTG9zIFRlcXVlcyBpbmljaWFuIG9wZXJhY2lvbmVzIGVuIHRvZGFzIHN1cyBsw61uZWFzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+ZXN0YWNpb25lcyBjZXJyYWRhczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NTE4MC9lbC1tZXRyby1kZS1jYXJhY2FzLW5vLXByZXN0YS1zZXJ2aWNpby1jb21lcmNpYWwtZXN0ZS0yNGp1bC8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5NZXRybyBkZSBDYXJhY2FzIHkgTWV0cm8gTG9zIFRlcXVlcyBpbmljaWFuIG9wZXJhY2lvbmVzIGVuIHRvZGFzIHN1cyBsw61uZWFzPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDMvbWV0cm9kZWNhcmFjYXMucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NTA2OC9tZXRyby1kZS1jYXJhY2FzLW5vLXByZXN0YS1zZXJ2aWNpby1jb21lcmNpYWwtZXN0ZS0yM2p1bC1wb3ItYXBhZ29uLW5hY2lvbmFsLyIgdGl0bGU9Ik1ldHJvIGRlIENhcmFjYXMgbm8gcHJlc3RhIHNlcnZpY2lvIGNvbWVyY2lhbCBlc3RlICMyM0p1bCBwb3IgYXBhZ8OzbiBuYWNpb25hbCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFwYWfDs248L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODUwNjgvbWV0cm8tZGUtY2FyYWNhcy1uby1wcmVzdGEtc2VydmljaW8tY29tZXJjaWFsLWVzdGUtMjNqdWwtcG9yLWFwYWdvbi1uYWNpb25hbC8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5NZXRybyBkZSBDYXJhY2FzIG5vIHByZXN0YSBzZXJ2aWNpbyBjb21lcmNpYWwgZXN0ZSAjMjNKdWwgcG9yIGFwYWfDs24gbmFjaW9uYWw8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wNy9NRVRST09TQ1VSTy5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvcnItZXMtcGx1cy8zODQ4NzEvaW50ZW50YW1vcy11c2FyLWVsLXRlbGVmb25vLWRlLWVtZXJnZW5jaWEtcXVlLWVzdGEtZW4tZWwtYW5kZW4tZGVsLW1ldHJvLXBlcm8tbm8tdGVuaWEtdG9uby8iIHRpdGxlPSLigJxJbnRlbnRhbW9zIHVzYXIgZWwgdGVsw6lmb25vIGRlIGVtZXJnZW5jaWEgcXVlIGVzdMOhIGVuIGVsIGFuZMOpbiBkZWwgTWV0cm8sIHBlcm8gbm8gdGVuw61hIHRvbm/igJ0iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5jYXJhY2FzPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvcnItZXMtcGx1cy8zODQ4NzEvaW50ZW50YW1vcy11c2FyLWVsLXRlbGVmb25vLWRlLWVtZXJnZW5jaWEtcXVlLWVzdGEtZW4tZWwtYW5kZW4tZGVsLW1ldHJvLXBlcm8tbm8tdGVuaWEtdG9uby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj7igJxJbnRlbnRhbW9zIHVzYXIgZWwgdGVsw6lmb25vIGRlIGVtZXJnZW5jaWEgcXVlIGVzdMOhIGVuIGVsIGFuZMOpbiBkZWwgTWV0cm8sIHBlcm8gbm8gdGVuw61hIHRvbm/igJ08L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMy9zaW5sdXoucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NDg2NC9jb3Jwb2VsZWMtcmVwb3J0YS1mYWxsYXMtZWxlY3RyaWNhcy1lbi16b25hcy1kZS1jYXJhY2FzLyIgdGl0bGU9IkNvcnBvZWxlYyByZXBvcnRhIGZhbGxhcyBlbMOpY3RyaWNhcyBlbiB6b25hcyBkZSBDYXJhY2FzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Y2FyYWNhczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NDg2NC9jb3Jwb2VsZWMtcmVwb3J0YS1mYWxsYXMtZWxlY3RyaWNhcy1lbi16b25hcy1kZS1jYXJhY2FzLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkNvcnBvZWxlYyByZXBvcnRhIGZhbGxhcyBlbMOpY3RyaWNhcyBlbiB6b25hcyBkZSBDYXJhY2FzPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTEvTUVUUk9DQVJBQ0FTLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODQ4NTcvOS1lc3RhY2lvbmVzLWRlbC1tZXRyby1kZS1jYXJhY2FzLW5vLXByZXN0YW4tc2VydmljaW8tY29tZXJjaWFsLyIgdGl0bGU9Ik51ZXZlIGVzdGFjaW9uZXMgZGVsIE1ldHJvIGRlIENhcmFjYXMgbm8gcHJlc3RhbiBzZXJ2aWNpbyBjb21lcmNpYWwiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5lbmVyZ8OtYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NDg1Ny85LWVzdGFjaW9uZXMtZGVsLW1ldHJvLWRlLWNhcmFjYXMtbm8tcHJlc3Rhbi1zZXJ2aWNpby1jb21lcmNpYWwvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+TnVldmUgZXN0YWNpb25lcyBkZWwgTWV0cm8gZGUgQ2FyYWNhcyBubyBwcmVzdGFuIHNlcnZpY2lvIGNvbWVyY2lhbDwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2Pg==