Falla eléctrica afectó 3 estaciones del Metro de Caracas este #13Ago - Runrun

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Falla eléctrica afectó 3 estaciones del Metro de Caracas este #13Ago

Redacción Runrun.es13 agosto, 20191min15

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A TRAVÉS DE SU CUENTA de Twitter, el sistema Metro de Caracas informó que las estaciones La Hoyada, Capitolio y Caño Amarillo, pertenecientes a la línea 1, no prestaron servicio comercial durante las primeras horas de la mañana de este 13 de agosto.

Según la información difundida, el cierre de las estaciones se debió a una falla de energía.

Sin embargo, pasadas las 8:00 de la mañana se restableció el servicio de trenes.

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