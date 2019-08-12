 ANC designa comisión para definir fecha de las elecciones parlamentarias - Runrun
Lo último
   

Buscar

ANC designa comisión para definir fecha de las elecciones parlamentarias

Redacción Runrun.es12 agosto, 20191min49

Artículos Relacionados

NoticiasTop 5

El Mañanero de hoy #13Ago: Las 8 noticias que debes saber

Noticias

Maduro anuncia cambios en su gabinete y creación del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior

Noticias

José Guerra sobre sentencia del TSJ: Traidores a la patria son ustedes por endeudar al país y no poder pagar la deuda

anc.jpg

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE NOMBRÓ este 12 de agosto una comisión para definir la fecha de las próximas legislativas, previstas para el 2020.

Esta comisión está integrada por los constituyentes María Alejandra Díaz, Francisco Ameliach y Diosdado Cabello, quien fue el encargado de hacer el anuncio.

Cabello indicó que se consultará “a todos los organismos sobre cuándo es el mejor momento para hacer esas elecciones”.

“Si de esa consulta resulta que es el primero de enero (…) el 1 de enero se hará. Si dice que es este año, se harán cuando diga esa consulta”, añadió.

Asimismo, dijo que “en los próximos días” se anunciará la fecha en la que se realizarán los comicios parlamentarios.

Con información de EFE

Post Views: 49

Enviar Comentarios

anteriorMaduro anuncia cambios en su gabinete y creación del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior

siguienteEl Mañanero de hoy #13Ago: Las 8 noticias que debes saber

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios