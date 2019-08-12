ANC designa comisión para definir fecha de las elecciones parlamentarias - Runrun

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LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE NOMBRÓ este 12 de agosto una comisión para definir la fecha de las próximas legislativas, previstas para el 2020.
Esta comisión está integrada por los constituyentes María Alejandra Díaz, Francisco Ameliach y Diosdado Cabello, quien fue el encargado de hacer el anuncio.
Cabello indicó que se consultará “a todos los organismos sobre cuándo es el mejor momento para hacer esas elecciones”.
“Si de esa consulta resulta que es el primero de enero (…) el 1 de enero se hará. Si dice que es este año, se harán cuando diga esa consulta”, añadió.
Asimismo, dijo que “en los próximos días” se anunciará la fecha en la que se realizarán los comicios parlamentarios.
Con información de EFE
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