EEUU: "Cualquier ataque contra el Parlamento de Venezuela es un ataque a la democracia" - Runrun

EL DEPARTAMENTO DE ESTADOS DE ESTADOS UNIDOS, se pronunció hoy a través de su cuenta en Twitter sobre las recientes acciones del gobierno de Nicolás Maduro de allanarle la inmunidad parlamentaria a tres diputados de oposición.
“Cualquier ataque contra la @AsambleaVE es un ataque a la democracia. La Asamblea Nacional es la única institución democrática y legítima en #Venezuela y representa la esperanza y las aspiraciones de todos los venezolanos contra un régimen tirano. #EstamosUnidosVE #12Ago”, dijo el organismo.
El mensaje del gobierno de Trump en medio de un rumor sobre la posible disolución de la legítima Asamblea Nacional.
La tarde de este lunes, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia accedió a allanarle la inmunidad parlamentaria a los diputados José Guerra y Tomás Guanipa, militantes del partido Primero Justicia, y Juan Pablo García Canales, de Vente Venezuela.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTAvQW50b25pb0xlZGV6bWEucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NjQ0OS9hbnRvbmlvLWxlZGV6bWEtcGlkZS1jZWxlcmlkYWQtZW4tbGEtYXBsaWNhY2lvbi1kZWwtdGlhci8iIHRpdGxlPSJBbnRvbmlvIExlZGV6bWEgcGlkZSBjZWxlcmlkYWQgZW4gbGEgYXBsaWNhY2nDs24gZGVsIFRJQVIiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BbnRvbmlvIExlZGV6bWE8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODY0NDkvYW50b25pby1sZWRlem1hLXBpZGUtY2VsZXJpZGFkLWVuLWxhLWFwbGljYWNpb24tZGVsLXRpYXIvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+QW50b25pbyBMZWRlem1hIHBpZGUgY2VsZXJpZGFkIGVuIGxhIGFwbGljYWNpw7NuIGRlbCBUSUFSPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDgvdHVycXVpYS0xLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODY0MjIvdHVycXVpYS1jb25zaWRlcmEtcXVlLXNhbmNpb25lcy1hZmVjdGFuLW5lZ2F0aXZhbWVudGUtbmVnb2NpYWNpb24tZW4tYmFyYmFkb3MvIiB0aXRsZT0iVHVycXXDrWEgY29uc2lkZXJhIHF1ZSBzYW5jaW9uZXMgYWZlY3RhbiBuZWdhdGl2YW1lbnRlIG5lZ29jaWFjacOzbiBlbiBCYXJiYWRvcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkNyaXNpczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NjQyMi90dXJxdWlhLWNvbnNpZGVyYS1xdWUtc2FuY2lvbmVzLWFmZWN0YW4tbmVnYXRpdmFtZW50ZS1uZWdvY2lhY2lvbi1lbi1iYXJiYWRvcy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5UdXJxdcOtYSBjb25zaWRlcmEgcXVlIHNhbmNpb25lcyBhZmVjdGFuIG5lZ2F0aXZhbWVudGUgbmVnb2NpYWNpw7NuIGVuIEJhcmJhZG9zPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTAvRG9uYWxkLVRydW1wLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM4NjQxMS9sYXMtY29udHJhbWVkaWRhcy1kZS11c2EtcG9yLWFzZHJ1YmFsLWFndWlhci8iIHRpdGxlPSJMYXMgY29udHJhbWVkaWRhcyBkZSBVU0EsIHBvciBBc2Ryw7piYWwgQWd1aWFyIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Y29ycnVwY2nDs248L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM4NjQxMS9sYXMtY29udHJhbWVkaWRhcy1kZS11c2EtcG9yLWFzZHJ1YmFsLWFndWlhci8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5MYXMgY29udHJhbWVkaWRhcyBkZSBVU0EsIHBvciBBc2Ryw7piYWwgQWd1aWFyPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDkvdmloLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODY0MDIvZW1pZ3Jhci1vLW1vcmlyLWVsLWRyYW1hLWRlLWxvcy12ZW5lem9sYW5vcy1xdWUtdml2ZW4tY29uLXZpaC8iIHRpdGxlPSJFbWlncmFyIG8gbW9yaXI6IGVsIGRyYW1hIGRlIGxvcyB2ZW5lem9sYW5vcyBxdWUgdml2ZW4gY29uIFZJSCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkNyaXNpczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NjQwMi9lbWlncmFyLW8tbW9yaXItZWwtZHJhbWEtZGUtbG9zLXZlbmV6b2xhbm9zLXF1ZS12aXZlbi1jb24tdmloLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkVtaWdyYXIgbyBtb3JpcjogZWwgZHJhbWEgZGUgbG9zIHZlbmV6b2xhbm9zIHF1ZSB2aXZlbiBjb24gVklIPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDgvSUxVU1RSQUJBUkJBRE9TLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9pbnZlc3RpZ2FjaW9uLzM4NjM4NS9idWVuYXMteS1tYWxhcy1ub3RpY2lhcy1zb2JyZS1sYXMtdHJhbnNpY2lvbmVzLW5lZ29jaWFkYXMvIiB0aXRsZT0iQnVlbmFzIHkgbWFsYXMgbm90aWNpYXMgc29icmUgbGFzIHRyYW5zaWNpb25lcyBuZWdvY2lhZGFzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QmFyYmFkb3M8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9pbnZlc3RpZ2FjaW9uLzM4NjM4NS9idWVuYXMteS1tYWxhcy1ub3RpY2lhcy1zb2JyZS1sYXMtdHJhbnNpY2lvbmVzLW5lZ29jaWFkYXMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+QnVlbmFzIHkgbWFsYXMgbm90aWNpYXMgc29icmUgbGFzIHRyYW5zaWNpb25lcyBuZWdvY2lhZGFzPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+
Post Views:
107
Enviar Comentarios