Barbados confirma suspensión de diálogo entre oficialismo y oposición - Runrun

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Barbados confirmó este sábado en un comunicado la suspensión en su territorio del diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición con la asistencia de Noruega.
El boletín indica que el régimen de Nicolás Maduro se retiró de las conversaciones con la oposición por el apoyo que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha mostrado al bloqueo total de bienes estatales del país en Estados Unidos.
La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, dio la bienvenida el mes pasado al inicio de las conversaciones en el territorio caribeño al subrayar que apoya los esfuerzos de la Comunidad del Caribe (Caricom) para que el diálogo entre las partes permita poner fin a la crisis.
“Este es un asunto que requiere la máxima paciencia. Cuando hay divisiones profundas lleva tiempo” alcanzar un acuerdo, había subrayado Mottley sobre las conversaciones entre Gobierno venezolano y oposición.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Barbados divulgó al comienzo de las conversaciones que, las partes reiteraban su voluntad de avanzar en la búsqueda de una solución acordada y constitucional.
Noruega, por su parte, actuó como mediador en dos reuniones celebradas en la capital de Barbados, Bridgetown, para poner fin a la crisis política en el país suramericano desde que Guaidó se declaró presidente interino y recibió el respaldo de unos 50 países liderados por Estados Unidos.
Las nuevas reuniones entre el Gobierno y la oposición estaban previstas para los pasados días jueves y viernes, en lo que iba a ser la tercera ronda de conversaciones en la isla caribeña.
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