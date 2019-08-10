Saab informó detención de 6 personas por vender galletas marihuana en Instagram - Runrun

EL FISCAL GENERAL DESIGNADO POR la ANC, Tarek William Saab, informó este 9 de agosto que en el estado Bolívar fueron detenidas seis personas por vender, a través de Instagram, galletas hechas con marihuana.
“En días recientes se detuvo a seis personas que se dedicaban a la venta y distribución de galletas y brownies hechos en base de marihuana en Ciudad Bolívar por medio de una página de Instagram denominada ‘Tu Happy Cookie’ (Tu galleta feliz)”, indicó en una rueda de prensa.
A los detenidos se les acusa, además, por la presunta posesión de “21 envoltorios de marihuana, 34 de cocaína, 23 galletas y 10 brownies”.
“Esta gente tan bandida, sin escrúpulos, sin ningún tipo de miedo. ¿Qué se creían? Que iban a estar impunemente en esta cuestión (…) Es el colmo, el colmo de la desvergüenza”, sumó Saab, quien precisó que los detenidos publicaban fotos de caricaturas infantiles para estimular el consumo de marihuana y lo vendían “como algo increíble, en vez de reflexionar sobre la vida”.
“Galleta de marihuana para quienes se entretienen, disfrutan o se benefician del cannabis”, sostuvo.
Con información de EFE
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