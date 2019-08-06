Gobierno de Maduro aseguró que bloqueo es una nueva y grave agresión a Venezuela - Runrun

TRAS EL BLOQUEO A LAS PROPIEDADES de Venezuela en Estados Unidos, impuesto por el presidente Donald Trump, el Gobierno venezolano denunció que este es “una nueva y grave agresión de la administración estadounidense a través de acciones arbitrarias de terrorismo económico contra el país”, indicó un comunicado de la Cancillería.
El comunicado fue publicado por Jorge Arreaza, ministro de Relaciones Exteriores, en su cuenta de Twitter. “Washington ha emitido otra Orden Ejecutiva que pretende formalizar el criminal bloqueo económico, financiero y comercial ya en marcha, que ha ocasionado severas heridas en la sociedad venezolana durante los últimos años” señaló el comunicado.
“Esta decisión de la élite gobernante en los Estados Unidos pretende otorgarle forma legal al bloqueo de todos los activos y propiedades del Estado venezolano”, aseguró la Cancillería.
El Gobierno de Maduro realizó de nuevo un llamado a la comunidad internacional para que tome en consideración las “agresiones” emanadas de Washington y ratificó su llamado a la unidad de todos los venezolanos para enfrentar el “terrorismo económico y político en esta nueva fase”.
“Con sus renovadas acciones injerencistas, es a todas luces evidente que el gobierno de Estados Unidos y sus aliados, apuestan por el fracaso del diálogo político en Venezuela”, explicó el comunicado.
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