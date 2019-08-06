John Bolton: El tiempo del diálogo se acabó, es tiempo de la acción - Runrun

EL CONSEJERO DE SEGURIDAD NACIONAL de los Estados Unidos, John Bolton aseguró en una reunión en Lima, Perú que la acción de “bloqueo total” a los bienes del gobierno venezolano se debe a que en Venezuela “el tiempo del diálogo ha terminado, y que ahora es el momento para la acción”.
“No hay necesidad de arriesgar sus intereses comerciales con los EEUU con el fin de beneficiarse de un régimen corrupto y moribundo”, señaló Bolton.
El Consejero de Seguridad precisó que están dando ese paso para negarle a Nicolás Maduro el acceso al sistema financiero global y también para aislarlo aún más internacionalmente.
“Estamos dando este paso para negarle a Maduro el acceso al sistema financiero global. También para aislarlo aún más internacionalmente”, precisó. De acuerdo con sus palabras la hora del diálogo finalizó aunque no se refirió a las conversaciones que se llevan a cabo en Barbados.
John Bolton lanzó una advertencia a todas la empresas en el mundo que quieran negociar con Maduro: “procedan con precaución, los ojos de EEUU están sobre esas transacciones. No pueden seguir oxigenando al régimen. Este conjunto de sanciones han sido probadas con éxito en el pasado, en Nicaragua y Panamá y otros países”.
Señaló que en cada uno de estos casos, EEUU utilizó “una herramienta económica robusta contra las dictaduras que estaban destruyendo sus países con corrupción, violencia y represión”.
Bolton se refirió a China y Rusia y le dijo que su respaldo a Maduro es intolerable, sobre todo para el gobierno democrático que lo reemplazará.
“Para una China desesperada por recuperar inversión, la ruta más rápida es respaldar al gobierno legítimo”.
Elo asesor de seguridad explicó en su cuenta en Twitter que “La acción del Presidente congela todos los activos de Maduro y prohíbe las transacciones con el Gobierno de Venezuela, autoriza sanciones a personas extranjeras que brindan apoyo o bienes o servicios a cualquier persona designada, y restringe la entrada a los Estados Unidos de esas personas”.
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