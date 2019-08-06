Excarcelaron a los 2 actores que fueron detenidos por usar uniforme policial - Runrun

LOS ACTORES AISAK OVALLES Y Pedro Huice, protagonistas de la obra de microteatro “Dos policías B en apuros”, fueron excarcelados la noche de este lunes tras pasar un día detenidos por haberse vestido con uniformes de la PNB para actuar en la pieza teatral que se presenta en el CCCT.
“Nuestros compañeros de la Sala 16 ya han sido liberados”, se lee en un tuit divulgado por la cuenta de Twitter de la compañía Microteatro Venezuela.
Junto con los actores habían sido detenidos la productora de la obra, Johana Villafranca, y el director, Leunam Torres.
De acuerdo con una minuta policial, los actores fueron “capturados en flagrancia por el delito de usurpación de función pública, cuando pretendían presentar una obra teatral, portando el uniforme reglamentario del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana y a través de su contenido buscan ridiculizar y tergiversar las verdaderas funciones Policiales”.
A través de la cuenta de Twitter de la PNB, los artistas fueron acusados de “ridiculizar y tergiversar las verdaderas funciones policiales” por el contenido de la obra.
“¡Ahora sí están en apuros por el delito de usurpación de función pública! Han sido detenidos cuatro ciudadanos cuando pretendían presentar una obra teatral en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco en Chacao, portando el uniforme reglamentario del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana”, reza un tuit del cuerpo policial.
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