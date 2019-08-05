Detuvieron a 2 actores por usar uniformes de la PNB - Runrun

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EFECTIVOS DE LA PNB DETUVIERON la noche del domingo 4 de agosto a Aisak Ovalles y Pedro Huice, actores de la pieza teatral “Dos policías B en apuro”, por usar uniformes de ese cuerpo policial en el desarrollo de la obra, que se presenta en la sala Urban Couple del CCCT.
Con Ovalles y Huice fueron detenidos también Johana Villafranca y Leunam Torres, productora y director de la puesta en escena, respectivamente.
De acuerdo con una minuta policial, los actores fueron “capturados en flagrancia por el delito de usurpación de función pública, cuando pretendían presentar una obra teatral, portando el uniforme reglamentario del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana y a través de su contenido buscan ridiculizar y tergiversar las verdaderas funciones Policiales”.
En el texto policial se indica que el fiscal número 9 en Materia de Delitos Comunes del Ministerio Público fue informado de este hecho.
Con información de El Pitazo
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