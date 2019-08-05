Iris Varela: “Lo de la Cota 905 fue una puesta en escena” - Runrun

IRIS VARELA, MINISTRA DE ASUNTOS PENITENCIARIOS considera que los hechos ocurridos en La Cota 905 el pasado 26 de julio fueron una “puesta en escena”.
La ministra aseguró que es partidaria de entregar al grupo de agentes del Cicpc que participó en el operativo al Ministerio Público (MP). Recordó que uno de esos funcionarios se observó en un video invocando a Óscar Pérez.“Ese video demuestra que fue algo planificado para generar un escenario, una puesta en escena, eso fue una puesta en escena”, señaló.
En una nota publicada por el Diario Últimas Noticias ayer domingo, la ministra dijo que le llama la atención que justamente cuando se estaba desarrollando en Caracas el Foro de Sao Paolo, un grupo de funcionarios del Cicpc, decidió desplegarse en la Cota 905.
“Pareciera que los que están conspirando no les interesa la paz del país y como no les interesa, decidieron ir a generar violencia en la Cota 905”, dijo Varela.
Con respecto a los recientes videos de grupos armados que han circulado en las redes sociales, Varela explicó que los mismos forman parte de un plan impulsado por un sector de la oposición que quiere presentar al país como una nación en guerra: “Es como una violencia selectiva que tiene como blanco a funcionarios de seguridad para generar incertidumbre”.
La ministra recomendó a quienes están frente a los cuerpos policiales, depurar dichas instancias porque entre sus filas pueden existir funcionarios comprometidos con esos planes violentos.
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