Justicia Venezolana: hay 211 militares presos políticos en Venezuela - Runrun

LA ONG JUSTICIA VENEZOLANA informó este lunes, a través de un comunicado que actualmente hay 211 militares presos en Venezuela por razones políticas. El documento reiteró que se trata de oficiales que van desde tropas profesionales hasta mayores generales que están tras las rejas por defender la Constitución.
Lilia Camejo, abogada y directora de Justicia Venezolana, explicó que entre los detenidos están 96 miembros del Ejército, 20 funcionarios de la Aviación, 24 hombres de la Armada venezolana y 71 uniformados de la Guardia Nacional (GN).
Camejo, quien es experta en materia militar rechazó el aislamiento y las torturas a las que someten a los militares en los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Nacional (Dgcim), así como también el retardo procesal que impera en casi todos estos procesos judiciales.
La abogada citó como ejemplo el caso del teniente coronel (Ej.) Igber Marín Chaparro, cuya familia ha denunciado que tienen más de tres meses sin poder constatar su estado físico.
La profesional del derecho, apoyándose en el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien condenó las violaciones de derechos humanos contra los presos políticos venezolanos; instó a los organismos competentes a abocarse a impartir justicia y a velar por el respeto al debido proceso de estos ciudadanos.
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