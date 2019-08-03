Margarita amaneció sin luz este #3Ago - Runrun

Según reportaron algunos usuarios en Twitter, varias zonas de Margarita amanecieron sin luz este sábado 3 de agosto.
Algunas personas aseguraron que la isla se encuentra sin el servicio de electricidad desde 12:00 am y que Corpoelec no ha dado respuestas.
#3Ago #Venezuela Más 70% de la isla de Margarita sin energía eléctrica durante 13 horas seguidas Corpoelec informó que se desconectó el cable submarino y las 2 plantas generadoras de electricidad Luisa Caseres y Juan Bautista Arismendi cumbren menos del 30%. Vía @jcarolinaisava.
— Dhameliz Díaz (@dhameliz_diaz) August 3, 2019
Amaneció sin luz media Margarita. Justo donde estoy. Que persecución.
— Miro Popic Editor (@miropopiceditor) August 3, 2019
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