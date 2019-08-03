Margarita amaneció sin luz este #3Ago - Runrun

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Margarita amaneció sin luz este #3Ago

Redacción Runrun.es3 agosto, 20192min1

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Según reportaron algunos usuarios en Twitter, varias zonas de Margarita amanecieron sin luz este sábado 3 de agosto.

Algunas personas aseguraron que la isla se encuentra sin el servicio de electricidad desde 12:00 am y que Corpoelec no ha dado respuestas.

 

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