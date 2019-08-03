Secretario general de la ONU celebra mediación de Noruega en conversaciones entre gobierno y oposición - Runrun

EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU, Antonio Guterres, respalda la ronda de conversaciones entre los representantes de Nicolás Maduro y los de Juan Guaidó, con la “facilitación” del gobierno de Noruega, como vía para “lograr una solución pacífica a la crisis” que vive Venezuela.
“El secretario general de la ONU acoge con beneplácito el anuncio del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega del 2 de agosto señalando que los representantes de los principales actores políticos de Venezuela continúan las negociaciones iniciadas en Oslo”, se lee en un tuit de la cuenta @NoticiasONU, que también divulgó un breve comunicado con la opinión de Guterres al respecto.
El texto también señala que el secretario general de la ONU invita “a los principales actores políticos de Venezuela, y a sus representantes en las negociaciones, a seguir comprometidos con estos” acercamientos en Barbados.
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