AN solicita a EEUU investigar a Zaman Bank por hechos irregulares contra Venezuela - Runrun

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AN solicita a EEUU investigar a Zaman Bank por hechos irregulares contra Venezuela

Redacción Runrun.es2 agosto, 20192min25

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EL DIPUTADO DE LA ASAMBLEA NACIONAL, Chaim Bucaram informó que denunció ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hechos de corrupción y lavado de dinero entre el banco de Kasajstán, Zaman Bank y el ex funcionario venezolano David Pita, quien sería el representante de la empresa Bancasa AG, con sede fiscal en Suiza.
 
A través de una nota de prensa, el parlamentario miembro de la Comisión de Contraloría aseguró que se reunió con el Fiscal General Adjunto de la División Criminal, Brian Benckonwski, para explicarle el caso y también con el Secretario General del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, para abrir la investigación “de actos de corrupción relacionada con el lavado de dinero y legitimación de capitales”.
 
La solicitud también la hicieron al Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida, Benjamin Greenberg y al Fiscal General de EEUU, Jeff Sessions, “a quien agradecemos su buena voluntad en pro de la recuperación de nuestro país”.
 
Foto: El Sol de Margarita
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