Oficialismo y oposición inician otra ronda de negociación en Barbados - Runrun

EL SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL, Stalin González confirmó este miércoles, 31 de julio, que iniciarán otra ronda de negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro con el apoyo del reino de Noruega.
A través de su cuenta de Twitter, el parlamentario indicó que han empezado otra ronda de reuniones en el marco del Mecanismo de Oslo. “Insistimos en la búsqueda de una salida constitucional que ponga fin al sufrimiento de los venezolanos”, agregó.
Proceso confidencial
La semana pasada el canciller, Jorge Arreaza aseguró que los representantes del Gobierno de Nicolás Maduro, se mantendrán en las negociaciones hasta lograr un acuerdo político.
Noruega ha pedido desde un principio que las partes tomen la máxima precaución en cuanto a dar declaraciones sobre los temas conversados en la negociación. En un comunicado publicado el 19 de julio, el Ministerio de Exteriores noruego advirtió, “por el bien de las negociaciones”, sobre la importancia de que “se les dé a las partes el espacio necesario para avanzar en un ambiente constructivo” y pidió a los involucrados respeto a “la confidencialidad del proceso”.
Sin embargo el presidente Nicolás Maduro aseguró, el 8 de julio, que su Gobierno estableció una agenda de seis puntos para poder dialogar y que involucraban “todos los temas de Venezuela. No se está hablando de un solo tema como el económico, social, cultural, político, o institucional, hablamos integralmente de una agenda”, dijo Maduro, reportó la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).
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