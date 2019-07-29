Cabello: "Si a Colombia le quitan la producción de droga, se acaba ese país" - Runrun

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Cabello: “Si a Colombia le quitan la producción de droga, se acaba ese país”

Redacción Runrun.es29 julio, 20191min3

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EL PRESIDENTE DE LA ANC, Diosdado Cabello, aseguró este 29 de julio que en Colombia impera un “narcoestado” y que, de dejar de producir drogas, ese país “se acaba”.

“Si a Colombia le quitan la producción de droga (…) se acaba ese país (…) la construcción en Colombia se financia con narcotráfico, la industria se financia con narcotráfico”, expresó en una rueda de prensa del PSUV.

Asimismo, aseveró que Colombia produce 70 % de la droga del mundo, lo que, en su opinión, es “un gravísimo problema” para el continente americano.

“Ahí (en Colombia) no ha habido un presidente que asuma ese problema con seriedad y prefieren echarle la culpa a los vecinos”, sumó.

En este sentido, Cabello afirmó que Colombia “quisiera pasar su droga libremente por territorio venezolano”.

Por otro lado, calificó de “inmoral” al presidente de Colombia, Iván Duque, quien considera que Maduro ha hecho de Venezuela un “santuario para terroristas y para narcotraficantes”.

Con información de EFE

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