Iván Duque: “Venezuela es un santuario para terroristas y narcotraficantes” - Runrun

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Iván Duque: “Venezuela es un santuario para terroristas y narcotraficantes”

Redacción Runrun.es29 julio, 20192min2

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EL PRESIDENTE DE COLOMBIA, Iván Duque afirmó este lunes que las declaraciones de Nicolás Maduro sobre los ex jefes de la guerrilla de las FARC ratifican que “Venezuela es un santuario para terroristas y narcotraficantes”.

“Lo que yo creo es que a Nicolás Maduro cada vez se le asoman más las orejas, y aquí lo que estamos viendo es que no solamente viene protegiendo a terroristas colombianos desde hace muchos años, sino que ratifica que Venezuela es un santuario de terroristas y narcotraficantes”, expresó Duque en declaraciones a la prensa desde China.

El primer mandatario aseveró que decir que Iván Márquez y Jesús Santrich son líderes de paz es otra “burrada” de Maduro.

 

 

Al clausurar el Foro de Sao Paulo, el pasado domingo, Nicolás Maduro afirmó que “Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela cuando quieran venir, son los dos líderes de paz, y Timochenko y Catatumbo y las FARC es bienvenida a Venezuela cuando quiera venir porque son líderes de paz”.

Colombia está ofreciendo casi un millón de dólares por Seuxis Paucias Hernández, verdadero nombre de Santrich acusado de cometer delitos de narcotráfico después de haber firmado la paz en 2016 y a quien Estados Unidos busca extraditar. 
 
 
*Con información de EN y EU
 
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