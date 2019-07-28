Diosdado Cabello dice "es probable" que marines de EEUU entren al país - Runrun

EL VICEPRESIDENTE DEL PARTIDO SOCIALISTA de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo el sábado que “es probable” que los marines estadounidenses entren al país sudamericano, una semana después de una confrontación entre aviones de las fuerzas armadas de ambas naciones.
“Somos poquitos, un país pequeño. Somos humildes, muy humildes, y aquí es probable que entren los marines norteamericanos. Es probable que entren”, dijo Cabello a los presentes en el Foro de Sao Paulo, un encuentro de políticos y activistas de izquierdas de toda América Latina.
“El problema para ellos va a ser salir de aquí de Venezuela”, agregó.
Cabello también preside la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano legislativo leal al presidente socialista Nicolás Maduro y que no es reconocido por la oposición. Es considerado como el segundo hombre más poderoso del gobierno venezolano, después de Maduro.
Los comentarios fueron realizados una semana después de que el Ejército de Estados Unidos acusó a un avión venezolano de seguir “de forma agresiva” a un aparato de su Marina en espacio aéreo internacional sobre el Mar Caribe. Caracas dijo que el “avión de reconocimiento e inteligencia” había incursionado en su espacio aéreo.
La tensión entre Estados Unidos y Venezuela se ha disparado este año, desde que Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional bajo control opositor, invocó la Constitución para asumir una presidencia interina en enero, argumentando que la reelección de Maduro en 2018 fue ilegítima.
Estados Unidos y la mayoría de democracias occidentales reconocen a Guaidó como el líder legítimo. El gobierno de Donald Trump indicó que prefiere continuar usando las sanciones y la diplomacia para presionar a Maduro para que renuncie, pero no ha descartado la opción de la intervención militar.
Maduro mantiene el control de las funciones del Estado y califica a Guaidó como una marioneta de Washington que busca derrocarle en un golpe.
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