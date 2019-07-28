 Fallece en París el artista Carlos Cruz Diez - Runrun
Lo último
   

Buscar

Fallece en París el artista Carlos Cruz Diez

Redacción Runrun.es28 julio, 20191min8

Artículos Relacionados

Monitor de VíctimasTop 5

#MonitorDeVictimas / “Yo estoy seguro de que lo que él debía no alcanzaba ni para pagar su entierro”

Noticias

Falleció la animadora Carmen Victoria Pérez

NacionalNoticias

El diputado Richard Blanco exige el ingreso de la DEA a Venezuela

Cruz-Diez.jpg

LA MAÑANA DE ESTE DOMINGO 28 de julio, se dio a conocer el fallecimiento de Carlos Cruz Diez en la ciudad de París, Francia.

”Tenemos el inmenso dolor de anunciar el deceso de nuestro amado padre, abuelo y bisabuelo, Carlos Eduardo Cruz-Diez, ocurrido el día sábado 27 de julio de 2019 en la ciudad de París, Francia. Tu amor, tu alegría, tus enseñanzas y tus colores nos acompañarán por siempre”, dice un comunicado publicado en http://www.cruz-diez.com.

Cruz Diez fue un protagonista importante en el campo del arte cinético y óptico, un movimiento que fomenta la “conciencia de la inestabilidad de la realidad”. Su trabajo lo convirtió en uno de los pensadores clave del siglo veinte en el mundo del color.

 

Post Views: 8

Enviar Comentarios

anterior#MonitorDeVictimas / "Yo estoy seguro de que lo que él debía no alcanzaba ni para pagar su entierro"

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios