Fallece en París el artista Carlos Cruz Diez - Runrun

LA MAÑANA DE ESTE DOMINGO 28 de julio, se dio a conocer el fallecimiento de Carlos Cruz Diez en la ciudad de París, Francia.
”Tenemos el inmenso dolor de anunciar el deceso de nuestro amado padre, abuelo y bisabuelo, Carlos Eduardo Cruz-Diez, ocurrido el día sábado 27 de julio de 2019 en la ciudad de París, Francia. Tu amor, tu alegría, tus enseñanzas y tus colores nos acompañarán por siempre”, dice un comunicado publicado en http://www.cruz-diez.com.
Cruz Diez fue un protagonista importante en el campo del arte cinético y óptico, un movimiento que fomenta la “conciencia de la inestabilidad de la realidad”. Su trabajo lo convirtió en uno de los pensadores clave del siglo veinte en el mundo del color.
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