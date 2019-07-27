Derrame de hidrocarburo desde Planta Centro afecta costas de Carabobo y Falcón - Runrun

DEBIDO A LA FALLA ELÉCTRICA QUE DEJÓ AL PAÍS A OSCURAS EL LUNES PASADO, las bombas de los tanques de Planta Centro dejaron de funcionar por lo que se filtró el fueloil afectando las playas ubicadas en el sector Palma Sola en el municipio Juan José Mora del estado Carabobo y costas del estado Falcón.
La información se conoció de forma extraoficial a través de fuentes de Planta Centro, termogeneradora más grande de Venezuela. La empresa no había acudido a la zona afectada, solo pidió apoyo a las cuadrillas de mantenimiento de la Refinería El Palito, que este viernes iniciaron los trabajos de limpieza, con nueve personas, mientras esperaban la llegada de la maquinaría pesada para poder remover los desechos.
En Carabobo se ven afectadas 3,3 kilómetros de costa. Mientras que los pescadores señalan que la marea ha arrimado el hidrocarburo hasta las playas de Tucacas en el estado Falcón.
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