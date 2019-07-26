MonitorDeVíctimas | Asesinaron a mujer de 65 años dentro de su casa en Petare - Runrun

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María Consuelo Carillo hacia limpieza de su hogar, con la puerta abierta, acompañada por su esposo. Cinco hombres llegaron a la vivienda, ubicada en el barrio San Blas, y le exigieron a la pareja que abandonara el lugar.
MARÍA CONSUELO CARRILLO LOZANO, de 65 años, fue asesinada a las 11:00 a. m. de este miércoles 24 de julio, dentro de su casa, en el sector El Encantado de San Blas, en Petare. Recibió un tiro en la cabeza.
Según sus familiares, la víctima se encontraba con su esposo haciendo limpieza, con la puerta abierta, cuando cinco hombres llegaron y les exigieron que salieran de la casa. Dos se quedaron afuera y tres sometieron a la pareja.
Los parientes presumen que el hombre que le disparó en la cabeza se encontraba bajo los efectos de las drogas. Agregaron que tenía toda su vida viviendo en Petare.
María era ama de casa y tenía seis hijos. Su esposo, a quien también amenazaron de muerte, huyó del lugar atemorizado. El hombre, también de 65 años, trabaja como mecánico.
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