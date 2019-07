Reportan fuerte enfrentamiento entre delincuentes y Cicpc en la Cota 905 - Runrun

LA MAÑANA DE ESTE VIERNES se reporta un fuerte enfrentamiento entre antisociales y funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en la Cota 905.

Vecinos de la zona afirman que el fuego cruzado comenzó alrededor de las 8:30 am. Los delincuentes atacan a los policías con fusiles y granadas.

Se conoció que los funcionarios del CICPC que resultaron heridos de bala en la Cota 905, fueron: Comisario director de Vehículos, Jesús Ramírez (estable), Detective Moises Hernández (delicado) herida en hombro izquierdo con otro orificio de entrada en la región maxilar, detective Greiver Solano de Contra Bandas y detective Luis Boyer. Ordenaron retirar a funcionarios del Cicpc de la Cota 905. No se reportó ningún antisocial herido o abatido.

“El BAE no ha podido controlar la situación porque el equipamiento es obsoleto, para eso no hay hay dinero. Los delincuentes poseen mejores armas y han sido entrenados por mercenarios del régimen”, dijo el ex comisario Iván Simonovis en su cuenta en Twitter.

Simonovis afirmó que ordenaron el retiro de los funcionarios. “Ganan de nuevo los delincuentes, desmoralizan al CICPC”, dijo.

1. Act. Cota 905 enfrentamiento con cuerpo policiales (CICPC-FAES) confirmado parte del paraíso cerrada. pic.twitter.com/mrshA524Rh — Héctor Reporta™ (@HectorReporta) July 26, 2019

2. En el enfrentamiento 2 funcionarios del CICPC fueron heridos de bala con antisociales en la Cota 905. BAE ingresando al sector pic.twitter.com/NGDlpCi56b — Héctor Reporta™ (@HectorReporta) July 26, 2019

3. Uno de los heridos de bala es el Comisario Jesús Ramírez Blindados de la BAE y del CICPC subieron a rescatar a funcionarios heridos. pic.twitter.com/NOHicQK0g8 — Héctor Reporta™ (@HectorReporta) July 26, 2019

4.Los funcionarios del CICPC estaban enfrentándose con la Banda de "Coki" pic.twitter.com/9t6UmU4dt9 — Héctor Reporta™ (@HectorReporta) July 26, 2019

9:58am Vecinos de El Paraíso indican que el entorno enfrentamiento en la Cota 905 inició aproximadamente a las 9:30am. Este video es desde la plaza Madariaga, El Paraíso. @jesusarmasccs reporta que en la zona de encuentran las FAES. #Caracas pic.twitter.com/FYyHuWGEgs — Yohana Marra (@Yohanamarra) July 26, 2019

Sigue enfrentamiento. Hay policías heridos, vecinos con rasgaduras. Solo filmo cuando tiroteo disminuye… pic.twitter.com/AQ7GXOIenV — Mary M (@maryyari) July 26, 2019

