Detenido en Costa Rica exgobernador Eduardo Manuitt - Runrun

El director de la Policía Judicial de Costa Rica, Walter Espinoza, informó la mañana de este miércoles, 24 de julio, la captura delexgobernador venezolano, Eduardo Manuitt Carpio, sospechoso de delitos de privación de libertad, torturas, amenazas y coacción.
Igualmente junto a Manuitt fueron detenidos su hermano, Alberto Martínez y su hijo Carlos Manuitt Morao.
La investigación del país centroamericano empezó en el mes de abril cuando los ahora detenidos, denunciaron el robo de cinco cabezas de ganado.
Posterior a la denuncia, Eduardo Manuitt, junto a su hijo y hermano amenazaron con armas de fuego a los habitantes de fincas aleñadas, para obtener información sobre el robo.
Igualmente serían sospechosos de haber retenido a cuatro hombres, que además torturaron porque los creían culpables del asalto del ganado.
En el operativo también fueron capturados dos ciudadanos costarricenses identificados como José Francisco Villalobos y Juan Aguilar Aguirre.
Con información de CR Hoy
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