 Detenido en Costa Rica exgobernador Eduardo Manuitt - Runrun
Lo último
   

Buscar

Detenido en Costa Rica exgobernador Eduardo Manuitt

Redacción Runrun.es24 julio, 20192min17

Artículos Relacionados

Noticias

Almagro exige permiso para que Comisión de la ONU constate salud de militares presos en la Dgcim

Noticias

La relación de Odebrecht con la crisis del sistema eléctrico de Venezuela

Noticias

Cristopher Figuera pide perdón por abusos del gobierno y niega haber ordenado “directamente” torturas

Eduardo-Manuitt.jpg

El director de la Policía Judicial de Costa Rica, Walter Espinoza, informó la mañana de este miércoles, 24 de julio, la captura delexgobernador venezolano, Eduardo Manuitt Carpio, sospechoso de delitos de privación de libertad, torturas, amenazas y coacción.

Igualmente junto a Manuitt fueron detenidos su hermano, Alberto Martínez y su hijo Carlos Manuitt Morao.

La investigación del país centroamericano empezó en el mes de abril cuando los ahora detenidos, denunciaron el robo de cinco cabezas de ganado.

Posterior a la denuncia, Eduardo Manuitt, junto a su hijo y hermano amenazaron con armas de fuego a los habitantes de fincas aleñadas, para obtener información sobre el robo.

Igualmente serían sospechosos de haber retenido a cuatro hombres, que además torturaron porque los creían culpables del asalto del ganado. 

En el operativo también fueron capturados dos ciudadanos costarricenses identificados como José Francisco Villalobos y Juan Aguilar Aguirre.

Con información de CR Hoy

Post Views: 17

Enviar Comentarios

anteriorAlmagro exige permiso para que Comisión de la ONU constate salud de militares presos en la Dgcim

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios