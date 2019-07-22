Pedro Sánchez respalda salida inmediata y pacífica de la crisis en Venezuela - Runrun

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL, Pedro Sánchez, defendió este lunes la necesidad de mantener a su país comprometido con el Grupo de Contacto Internacional para buscar una salida pacífica a la crisis de Venezuela y garantizar elecciones libres bajo supervisión internacional.
Hizo referencia al tema durante la alocución para su investidura en el Congreso de los Diputados, e insistió también en el compromiso del gobierno español para con la crisis humanitaria y la protección de los ciudadanos españoles que residen en Venezuela.
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