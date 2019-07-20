Guaidó solicita a EEUU medida para proteger activos - Runrun

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL, Juan Guaidó, durante una rueda de prensa en Nueva Esparta, informó que solicitó a Estados Unidos una medida de protección para “trabajar en la deuda y salvaguardar los activos más importantes de la nación en ultramar”.
“No es que tenemos a Citgo, es que Citgo se traduce en que tenemos invertir en escuelas, en recuperar los servicios elementales, generar empleo y producción a través de la empresa privada» dijo Guaidó.
El también presidente encargado calificó como “pertinentes” las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos y las asomadas por el Parlamento Europeo.
“No es casual la aprobación de la resolución del Parlamento Europeo, eso es trabajo de la Asamblea Nacional, de los parlamentarios”, afirmó.
Guaidó aseguró este sábado que la dirigencia opositora se encuentra de pie a pesar de todas las dificultades que han enfrentado. Pidió nuevamente el apoyo de todos los venezolanos para continuar con la política que ha implementado en los últimos meses para lograr la salida del régimen de Nicolás Maduro.
*Con información de Unión Radio y El Nacional
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDQvVHJhbnNpY2nDs24yLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM4NDk0OC9oYWNpYS1kb25kZS12YS1sYS10cmFuc2ljaW9uLXBvbGl0aWNhLXBvci1hbnRvbmlvLWpvc2UtbW9uYWdhcy8iIHRpdGxlPSLCv0hhY2lhIGTDs25kZSB2YSBsYSB0cmFuc2ljacOzbiBwb2zDrXRpY2E/IFBvciBBbnRvbmlvIEpvc8OpIE1vbmFnYXMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5nb2JpZXJubzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzg0OTQ4L2hhY2lhLWRvbmRlLXZhLWxhLXRyYW5zaWNpb24tcG9saXRpY2EtcG9yLWFudG9uaW8tam9zZS1tb25hZ2FzLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPsK/SGFjaWEgZMOzbmRlIHZhIGxhIHRyYW5zaWNpw7NuIHBvbMOtdGljYT8gUG9yIEFudG9uaW8gSm9zw6kgTW9uYWdhczwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA3L0d1YWlkb01hcmdhcml0YS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg0ODk4L2p1YW4tZ3VhaWRvLXZhbi1hLXZlbmlyLWRpYXMtZHVyb3MteS1oYXktcXVlLXJlY29ub2NlcmxvLW5vLWhheS1zb2x1Y2lvbmVzLW1hZ2ljYXMvIiB0aXRsZT0iSnVhbiBHdWFpZMOzOiBWYW4gYSB2ZW5pciBkw61hcyBkdXJvcyB5IGhheSBxdWUgcmVjb25vY2VybG8sIG5vIGhheSBzb2x1Y2lvbmVzIG3DoWdpY2FzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QXNhbWJsZWEgTmFjaW9uYWw8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODQ4OTgvanVhbi1ndWFpZG8tdmFuLWEtdmVuaXItZGlhcy1kdXJvcy15LWhheS1xdWUtcmVjb25vY2VybG8tbm8taGF5LXNvbHVjaW9uZXMtbWFnaWNhcy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5KdWFuIEd1YWlkw7M6IFZhbiBhIHZlbmlyIGTDrWFzIGR1cm9zIHkgaGF5IHF1ZSByZWNvbm9jZXJsbywgbm8gaGF5IHNvbHVjaW9uZXMgbcOhZ2ljYXM8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wNi9Fc3RhZG9zVW5pZG9zLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODQ4NzYvZXN0YWRvcy11bmlkb3MtcHJlcGFyYS1udWV2YXMtc2FuY2lvbmVzLWVuLWNvbnRyYS1kZS1uaWNvbGFzLW1hZHVyby8iIHRpdGxlPSJFc3RhZG9zIFVuaWRvcyBzYW5jaW9uYSBhIGN1YXRybyBmdW5jaW9uYXJpb3MgZGUgbGEgRGdjaW0iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Fc3RhZG9zIFVuaWRvczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NDg3Ni9lc3RhZG9zLXVuaWRvcy1wcmVwYXJhLW51ZXZhcy1zYW5jaW9uZXMtZW4tY29udHJhLWRlLW5pY29sYXMtbWFkdXJvLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkVzdGFkb3MgVW5pZG9zIHNhbmNpb25hIGEgY3VhdHJvIGZ1bmNpb25hcmlvcyBkZSBsYSBEZ2NpbTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzEyL3BldHJvLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODQ4NTQvbGFzLW5vdGljaWFzLWVjb25vbWljYXMtbWFzLWltcG9ydGFudGVzLWRlLWhveS0xOWp1bC8iIHRpdGxlPSJMYXMgbm90aWNpYXMgZWNvbsOzbWljYXMgbcOhcyBpbXBvcnRhbnRlcyBkZSBob3kgIzE5SnVsIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Q2l0Z288L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODQ4NTQvbGFzLW5vdGljaWFzLWVjb25vbWljYXMtbWFzLWltcG9ydGFudGVzLWRlLWhveS0xOWp1bC8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5MYXMgbm90aWNpYXMgZWNvbsOzbWljYXMgbcOhcyBpbXBvcnRhbnRlcyBkZSBob3kgIzE5SnVsPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDQvZ3VhaWRvLTEuZ2lmKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NDgwMy9qdWFuLWd1YWlkby1jb252b2NvLWdyYW4tc2VzaW9uLWRlLWNhbGxlLWVzdGUtMjMtZGUtanVsaW8vIiB0aXRsZT0iSnVhbiBHdWFpZMOzIGNvbnZvY8OzICYjODIyMDtncmFuIHNlc2nDs24gZGUgY2FsbGUmIzgyMjE7IGVzdGUgMjMgZGUganVsaW8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij4jMjNKdWw8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODQ4MDMvanVhbi1ndWFpZG8tY29udm9jby1ncmFuLXNlc2lvbi1kZS1jYWxsZS1lc3RlLTIzLWRlLWp1bGlvLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkp1YW4gR3VhaWTDsyBjb252b2PDsyAmIzgyMjA7Z3JhbiBzZXNpw7NuIGRlIGNhbGxlJiM4MjIxOyBlc3RlIDIzIGRlIGp1bGlvPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+
Post Views:
1
Enviar Comentarios