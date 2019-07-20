Venezuela denuncia que avión de inteligencia de EE UU violó su espacio aéreo - Runrun

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Venezuela denuncia que avión de inteligencia de EE UU violó su espacio aéreo

Redacción Runrun.es20 julio, 20194min71

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LA FUERZA ARMADA NACIONAL (Fanb) denunció, la noche del viernes, que un avión de inteligencia de Estados Unidos ingresó al espacio aéreo venezolano sin notificar a las autoridades aeronáuticas.

Una aeronave de inteligencia y exploración radioelectrónica EP-3E fue detectada la mañana del jueves por sistemas de defensa en “la región de información de vuelo” de Venezuela, “violando la seguridad de las operaciones aéreas y tratados internacionales”, aseguró un comunicado del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (CEOFANB).

El ministro para la defensa, Vladimir Padrino López confirmó la información la mañana de este sábado a través de su cuenta en Twitter. 

 “Esta aeronave ingresó a la Región de Información de Vuelo (FIR Maiquetía) controlada por Venezuela sin reporte de frecuencia aeronáutica, incumpliendo las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), constituyendo un riesgo aeronáutico para otras aeronaves”, señaló el ministro a través de un mensaje en la red social Twitter.

 

 

 

El Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), Remigio Ceballos, señaló que la maniobra estadounidense constituye una provocación a la República Bolivariana de Venezuela.

De acuerdo con el documento de la Fuerza Armada, 76 incidentes similares se han registrado en 2019, lo que calificó como “una provocación”.

Caracas y Washington mantienen una tensa relación desde la llegada al poder del fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013). Carecen de embajadores desde 2010.

 

*Con información de AVN y Panorama

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