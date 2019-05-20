Maduro propone adelantar elecciones de la Asamblea Nacional

Nicolás Maduro solicitó, este lunes 20 de mayo, que se adelanten las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional, que actualmente es de mayoría opositora, asegurando que captaría la preferencia del electorado.
En un acto de celebración por cumplirse un año de las elecciones presidenciales del 20 de mayo, desconocidas por la oposición y la comunidad internacional, Maduro agregó que quiere legitimar “la única institución que no se ha legitimado en los últimos cinco años”. Esta sería una nueva propuesta, porque quiere “elecciones ya”.
“Vayamos a unas elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional a ver quién gana”, retó el Ejecutivo. También acotó que seguirá trabajando para que “Venezuela tenga más temprano que tarde un acuerdo de paz con la oposición venezolana y ellos vuelvan al camino Constitucional”.
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