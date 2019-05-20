 Maduro propone adelantar elecciones de la Asamblea Nacional – Runrun
Lo último
   

Buscar

Maduro propone adelantar elecciones de la Asamblea Nacional

Redacción Runrun.es20 mayo, 20192min106

Artículos Relacionados

Noticias

Banca debe dejar de operar con Visa y Mastercard antes de enero de 2020

Noticias

Autoridades buscan avioneta desaparecida que salió de Los Roques

Noticias

47 venezolanos han desaparecido en aguas del mar Caribe en menos de un mes

NicolásMaduro-.jpg

Nicolás Maduro solicitó, este lunes 20 de mayo, que se adelanten las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional, que actualmente es de mayoría opositora, asegurando que captaría la preferencia del electorado.

En un acto de celebración por cumplirse un año de las elecciones presidenciales del 20 de mayo, desconocidas por la oposición y la comunidad internacional, Maduro agregó que quiere legitimar “la única institución que no se ha legitimado en los últimos cinco años”. Esta sería una nueva propuesta, porque quiere “elecciones ya”.

“Vayamos a unas elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional a ver quién gana”, retó el Ejecutivo. También acotó que seguirá trabajando para que “Venezuela tenga más temprano que tarde un acuerdo de paz con la oposición venezolana y ellos vuelvan al camino Constitucional”.

 

Post Views: 106

Enviar Comentarios

anterior47 venezolanos han desaparecido en aguas del mar Caribe en menos de un mes

siguienteHuawei seguirá respaldando sus dispositivos tras suspensión de negocios con Google

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios